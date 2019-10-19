《大亂鬥》Fans連環催《鐵拳》參戰　原田監製反擊：愈嘈愈唔搞！

《任天堂明星大亂鬥》fans近日跟《鐵拳》監製原田勝弘網上交惡，監製動肝火罵fans是「恐怖分子」，堅持不向群眾壓力低頭，究竟發生甚麼事？

Switch《任天堂明星大亂鬥》人氣長期不減，愈來愈多遊戲角色如《勇者鬥惡龍》、《街霸》客串，最近fans就不斷在網上hashtag《鐵拳》監製原田勝弘跟《大亂鬥》的櫻井監製，查詢正式客串日期。樣子極cool其實為人勁nice的原田P，竟忍耐不住發火。

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（圖左）原田勝弘雖然日日帶黑超扮cool，其實是個很玩得的人。連他也被煩得發火，相信事情一定頗為失控。（左起圖片來源：原田先生twitter／NBGI）

因為《街霸》已經參戰《大亂鬥》，引得齊齊向勝田監製表示想《鐵拳》一樣參加。（遊戲插圖）

原來，PM原田P及《任天堂明星大亂鬥》櫻井P的人太多，一堆請願tag令BANDAI NAMCO的工作人員不勝其煩，原田早前終忍不住以英文開腔罵人（內文直譯中文）：「你們全都是spammer.（即發放垃圾信息的人），我已跟櫻井和Bandai Namco 大亂鬥team談好，你們的要求將不會被接納！」他更block了幾個特別煩的「SmashBro膠」。

因為spammer令他與櫻田監製好困擾，他不會安排鐵拳參戰。（twitter圖片）

此時竟有人不識趣以為原田P玩「曲線」，但原田非常認真的再一次表示：「你們如果再繼續留言，會妨碍樱井政博先生和大亂鬥團隊工作！有訴求一個po已經足夠，請不要煩我們。製作團隊不會跟spammer及恐怖分子談判！」