【人中之龍7】總監確定真島吾朗、冴島大河等系列人氣角色回歸

日本 Sega Games 預定於 2020 年 1 月 16 日 在 PS4 主機上推出的《人中之龍》系列最新作七代《人中之龍7 光與闇的去向》（龍が如く7 光と闇の行方），繼官方之前宣布將收錄系列前作主角桐生一馬在遊戲內登場之後，如今官方再度宣布其他系列前作人物的再登場資訊要給玩家們知道！

由官方預定於 2020 年初推出的七代，不但將採用動態指令式的全新戰鬥模式，而且還加入 RPG 中玩家們熟悉的職業系統，主角人物方面也由系列玩家們所熟悉的黑道大哥傳說之龍桐生一馬變成默默無名的魯蛇肉腳春日一番，讓玩家們透過春日一番與夥伴們的奮鬥，體驗不同以往全新男子漢熱血成長的冒險故事。

而據本作總製作人「名越稔洋」總監於官方公式節目上最新公開的訊息指出，在這次遊戲裡，除了之前宣傳影片最後公開，確定會登場的桐生一馬之外，還將會確定收錄真島吾朗、冴島大河、堂島大吾等系列人氣角色再度登場，讓玩家們可以透過這些人氣角色的登場，來確認大家好奇的東城會與系列舞台神室町現在的改變？至於他們確實的登場模樣與故事，則都有待玩家們屆時來親身確認體驗！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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