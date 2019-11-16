【人中之龍 7】體驗版DEMO試玩　中二病、爆笑惡搞比舊作更瘋狂

《人中之龍 7》體驗版日前推出，今集由原本動作遊戲大改為 RPG 指令式戰鬥，而且主角亦由大家熟悉的桐生一馬，轉換成看似比較流氓的春日一番。究竟好不好玩，同大家試試：

今集主選單，四人隊伍玩勇者鬥惡龍

回合制指令式 RPG 轉職升級學技能

今次體驗版直接由遊戲第四章開始，已經有同伴，也可以很快進行探索與戰鬥。戰鬥方面能四人出擊，而且是傳統的指令式戰鬥，輪流決定角色行動。除了基本的攻擊、防禦、道具、逃走，也可以使用「極技」及使出像召喚獸的「外派幫手」。在未落指令前，角色與敵人之間會自動對峙地行走調整位置，在使用一些範圍型的「極技」時將需考慮到，戰鬥時也有少量的環境因素。遊戲大部份的「極技」也配有 QTE，按得準確可加強威力。

選擇技能使出，有BUFF技也有技造成異常狀態

變成 RPG 玩法，角色的極技也變成耗用 MP 來使出，亦有各種的異常狀態、弱點等等。而且每位角色都可以進行「轉職」，就像 Dragon Quest 或者 Final Fantasy 3 那樣。遊戲的極技便是透過職業升級來學得，選擇不同的角色培育不同職業，為角色定位及互補不足等，在長期戰時管理隊伍的 HP/MP與裝備，真的完全是一款正統 RPG 那樣。

在就業中心轉職... 把真實舞台變成 RPG

惡搞味濃 支線超爆笑

桐生一馬堂堂正正、不多說話做實事的好男人形象早已定型，今次轉換成春日一番，明顯地比桐生一馬玩得更加放。主線一開始他便從路邊拔起石中聖劍... 棒球棍轉職成勇者，還要中二病地有幻覺，令敵人外觀變得更誇張。戰鬥時的「外派幫手」、像奧義般的「極技精髓」、能夠用巨大按摩棒來作為武器等 ... 到處都充滿著惡搞的氣息。《人中之龍 7》體驗版提供的支線也是超爆笑，有一個支線題材用回了《人中之龍 極 2》的 Be my Baby 元素，但今次選項及反應、結果等等更是「笑到有腹肌」。

春日的中二病全開，比桐生的天啟更誇張

極 2 的 BB Play 又來了，今次新展開又笑到有腹肌

全新舞台橫濱異人町

作為業界「最環保」系列之一的人中之龍，今集的舞台也終於移師到全新的橫濱「異人町」，雖然在體驗版中可以行走的範圍不多，但打開全體地圖可以看到今集的版圖也頗大，可能有神室町的1.5倍，而且像 6 那樣，部份建築物都有地下或多樓層可以走上去，而行車的馬路更可以直接行走 (不過被車撞會受傷)。橫濱異人町在繁華程度上比不上神室町，就目前能去的地域而言，風味有點大阪蒼天堀（道頓堀）的加強版。

終於有新舞台玩，也是可第一身視點，不過 DEMO 的細緻度是比較低

直接就用巨大按摩棒、成人警棍等武器來戰鬥 ...

小結：

《人中之龍 7》大改 RPG 指令式戰鬥，失去了一種拳拳到肉的操作感，少不免會令部份 Fans 卻步。在指令式遊戲當中有很多惡搞元素，也有轉職育成及同伴、召喚獸甚至合作技系統，遊戲性其實也可能不差 (DEMO 沒有 BOSS 戰未能很確定)。今集的劇情方面，其實看 Trailer 《人中之龍 7》的主線劇情是頗血腥及黑暗的，但驗體版的支線則是極為爆笑，反差比舊作更加瘋狂，令人更加期待。

體驗版也可玩到幾款新的迷你遊戲

後面的女優也是令人期待...... 唔