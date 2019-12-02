《龍珠Z：格古洛》繁體中文版公開　限定版送悟空悟飯Figure

遊戲動漫
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萬代南夢宮娛樂（Bandai Namco Entertainment）公開《龍珠Z：格古洛》繁體中文版豪華版及限定版收錄內容，並同步公開最新遊戲宣傳影片。

備受全球玩家熱烈期待的《龍珠Z：格古洛》繁體中文版除了將推出一般版、含遊戲軟體及季票的 PS4 豪華版以外，另推出收錄豐富內容的限定版供玩家選擇。

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．《龍珠Z：格古洛》繁體中文版遊戲軟體

．季票：包含2個原創劇情及1個追加全新故事（詳情待日後公布）。

．全新開模場景模型：全高約20公分，以荒野中悟空與悟飯乘著筋斗雲在空中遨遊、以及將在遊戲中登場的恐龍為設計的立體場景模型，只有購入本作限定版的玩家才能入手！

．特製鐵盒

．美術書：可細細品味《龍珠Z：格古洛》遊戲世界的獨特魅力。

．世界地圖海報：啟程前必看！重現本作世界地圖的精美海報。

在公開的《龍珠Z：格古洛》繁體中文版最新宣傳影片當中可以看到遊戲系統的詳細介紹，包含以往沒有在《龍珠》系列遊戲中出現過的豐富劇情，還有可以親身成為悟空的「超悟空體驗」等內容，想要了解更多關於《龍珠Z：格古洛》裡面關於戰鬥、養成等系統介紹就快來看這次公開的精彩影片吧！

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遊戲名稱：七龍珠Z 卡卡洛特

英文名稱：DRAGON BALL Z: KAKAROT

發售日：PS4／Xbox One版2020年1月16日；STEAM版2020年1月17日

發行商：BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

平台：PS4／Xbox One／STEAM

類型：悟空體驗動作RPG

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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