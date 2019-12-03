【PS4】《死亡終局 輪迴試煉2》公開OP影片　20少女交織死亡悲劇

【死亡終局 輪迴試煉2 / Death end re;Quest 2 PS4】日本 Compile Heart 預定於 2020 年 2 月 13 日起在 PS4 主機上推出的人氣 RPG《死亡終局：輪迴試煉》系列最新作二代《死亡終局 輪迴試煉2》（Death end re;Quest 2／デスエンドリクエスト2），官方特地公開本作最新 OP 開頭影片讓玩家們欣賞。

在這款人氣 RPG《死亡終局 輪迴試煉》最新續作二代中，故事將會從犯下「殺害父親」罪刑的女主角「東山舞」（東山まい，CV：斎藤千和），最後來到的，是位於被詛咒的城鎮「Liz Soara」（リズ．ショアラ）的女子宿舍「Wordsworth」（ワーズワース），而她唯一的希望，就是能在那裏與分離的妹妹「早苗」（さなえ）一起生活……但不管她怎麼探問，宿舍裡的人們卻都是回答她，「不知道有這個人」!?

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除了原本應該在的妹妹沒人知曉外，舞每天也都為各式各樣不可思議的事件所擾，逐漸失去自我，只能把希望寄託在口袋裡的 USB 上，使用失蹤的天才工程師「水梨新」的 PC、「詛咒（駭客）」的力量，針對「Liz Soara」展開調查，深入這場由超過 20 名以上的少女們交織而成的死亡悲劇，揭開隱藏在一切事件背後的恐怖真相——

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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