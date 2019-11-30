《Cyberpunk 2077》細節公開　Motion Capture製作第一身性愛場面

CD PROJEKT RED 上週六在波蘭舉辦了年度社群聚會，開發團隊對玩家閉門公開《電馭叛客2077（Cyberpunk 2077）》 E3 2019 的示範影片完整版，並且透過 Q&A 時間剖析了更多遊戲情報，Reddit 用戶 shavod 特別分享了他個人的筆記，提供讓其他關注的玩家可以確認的重要情報。

《電馭叛客2077》是桌上遊戲設計師邁克‧龐德史米斯（Mike Pondsmith）在 1998 年推出基本規則書的桌上型對話角色扮演遊戲《電馭叛客 2.0.2.0.》正式授權的第一人稱角色扮演遊戲。玩家將來到巨型都市「夜城」。化身非法傭兵 V ，玩家可自由打造角色的生化改造裝置、技能及遊玩風格，並盡情探索一望無際的巨型城市，讓每一次抉擇逐步左右劇情與世界的走向。

故事、世界觀

在 E3 2019 的影片末，由奇洛李維斯飾演的「強尼‧銀手」說了句「我們還有個城市要滅啊！」，是否遊戲中能夠作到這種程度將「夜城」毀滅呢？CDPR 開發團隊給的回應是「當然！」而來自《巫師 3》的支線分岐路線設計，在《電馭叛客2077》依然存在，且這些分岐支線會有更多變化，每個任務交互影響的結果，結果就是產生類似《巫師 3》讓每位玩家的遊戲過程不盡相同。

從遊玩時間上來說，由於《電馭叛客2077》的主線故事比《巫師 3》來的短一些，開發團隊提供玩家更高的可重玩性，目前的估計時間並未計算到小事件相關的支線，還很難確總定遊玩時間。而且在主線任務結束後，開發團隊找到了一種他們認為非常酷炫的玩法，讓玩家可以繼續享受遊戲帶來的樂趣。

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遊戲中的無用戰利品，開發團隊認為的調整的平衡點為，看似對玩家無用的道具，對遊戲中的 NPC 角色會具有價值，這讓玩家探索冒險時，能夠更體會整個世界的龐大規模。NPC 模組也比《巫師 3》更為豐富，玩家可以看到許多瘋狂的角色，不過由於配備最低的需求，CDPR 會盡可能的多顯示 NPC 獨特外觀。

在與 NVIDIA 合作導入「即時光線追蹤」之後，CDPR 表示這不單純用於遊戲中的照明光線系統，連在遊戲區域中的聲音模擬傳播方式都將套用，根據玩家的角色位置，距離以及途中的障礙物，玩家聽到的聲音效果會有所不同， CDPR 指出這是一個非常困難的任務，因為必須動態呈現這些變化，但期望最終效果會很好。

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玩法相關整理

※無論玩家挑選的選項為何，遊戲中大多數的區域都可以讓玩家進行探索，但有些選擇分支下玩家會有無法再去某地區的情況發生。 ※車輛：製作團隊了解玩家客製化需求，並透露有在規劃中，希望玩家耐心等待再做評論。並致力讓遊戲中車輛的物理效果能比《俠盜列車手》系列來的更逼真。 ※賽車：不單純只是小遊戲賽車，CDPR 添加了額外的賽博龐克風格，可以讓玩家得以測試車輛的速度極限。 ※公寓：玩家雖然無法購買新的公寓，但是根據遊玩過程公寓外觀會有所不同，製作團隊希望藉由主角「V」的公寓裝設來呈現他的個性，這是開發團隊希望玩家自己發覺的特性。 ※關於生命回復：玩家能使用食物與藥物來恢復健康，效果有即時治癒以及緩慢回覆，也可以透過義體來提供效果，不過這會佔據玩家的義體配置欄位。 ※晝夜變換：在任務中，根據白天與晚上的時間敵人的防守狀態會不同，玩家可以找到守衛睡眠的狀態中，更為輕易的潛入據點，而有些任務會在特定的時間才發生。 ※難易度設計：儘管開發者希望在每個難度級別做出差異，不僅僅是敵人個體的變化，由於遊戲規模相當龐大，這目前可能相當困難，因此 CDPR 不能做出任何保證。 ※禁止區域：到達遊戲區域的邊緣地帶，會與《巫師 3》相同，玩家會被告知然後自動轉往反方向離開該邊界。 ※環境破壞：玩家雖然無法破壞整個地區，但是可以達到四分之三的破壞程度。 ※警察：隨機毆打街上的傢伙警察並不會干預，因為這是夜城的日常。但是如果進行更極端的犯罪行為，像是開槍攻擊路人、開車撞人，警察不會讓你好過。 ※動態氣候：不影響玩家的玩法，但是世界會有相對的反應，下雨時會有人拔出雨傘，沒傘的路人會衝去躲雨。 ※物品製造：玩家可以製作任何可用的道具，除了衣服以及電子晶片，但是可以進行修改外觀，進而改變狀態數值。 ※玩法限制：製作團隊目標是使玩家不同玩法都能攻略，不偏重於其中一種。

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動畫設計

遊戲為每個主要角色都有獨立的對話、戰鬥、動作動畫，但玩家可以選擇跳過過場動畫，而跳過方式非常「酷炫」，CDPR 希望玩家親自去體驗，而限制級的性愛場面，既使是第一人稱視角，CDPR 為此準備了大量的動作捕捉（Mocap,Motion Capture）內容會讓每個玩家滿意。

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Cyberware「生化改造裝置」

生化改造裝置是透過名為「ripperdoc」的服務才能安裝到 V 當中，但允許玩家可以進行修改，像是手上安裝類似「螳螂刀片」的機制，玩家可以找到合適的刀片來拆卸替換。另外有「Sandevistan」的改造強化，可以讓 V 的速度變快，因此 V 視野中的敵人則是變得更為緩慢。V 會有一組基本的配件開始遊戲，包括了可以翻譯夜城中常見的語言（西班牙語、日語」等，但玩家想要了解不常見的語言，必須要遊戲中購買正確的升級組件才可以理解。

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動作冒險開放世界遊戲《電馭叛客 2077》預計將於 2020 年 4 月 16 日在 PS4、Xbox One 以及 PC 平台上推出。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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