【Death Stranding】更新對付立心不良玩家　增可拆除載具防卡死

上周小島工作室聽到玩家心聲，宣佈12月中將更新《死亡擱淺（Death Stranding）》功能，除了讓玩家保護眼睛的「字體放大選項」之外，還有「對個別載具進行處置（dispose of individual vehicles）」。雖然上述後者寫得有點抽象，不知道小島他們具體會怎麼做。但肯定的是，多數玩家都希望在更新之後，可以「刪除其他玩家留下的車輛載具」。

《死亡擱淺》的關鍵要素是「玩家共用世界」，人們可以與其他玩家建造的結構進行互動，彼此不會直接見到面。當車輛被其他玩家拋棄，你可以直接拿來用。但是，如果載具被有心人士刻意丟棄在特定位置時，問題就來了。

▼▼▼即睇三大案例▼▼▼

+ 3 + 2

結論：創造很難，破壞很簡單

小島秀夫先前曾經說過他並不擔心玩家互相陷害，不過如今相關問題也浮上水面。當然，官方可能也注意到了，因此把「字體放大選項」和「對個別載具進行處置」視為最多玩家請求的功能。不過具體作法依然不明朗，是讓玩家可以對卡點的車輛按爛，還是讓每個玩家都可以刪除每一台遇到的車輛載具？就看小島製作的智慧了。

延伸閱讀：

《死亡擱淺》 非同步在線玩家如果故意陷害別人？小島：我不擔心

《任天堂明星大亂鬥》櫻井政博大讚《死亡擱淺》，但也覺得字太小

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO