麥當勞變Joker、星巴克成恐怖人魚 韓國美男畫師擬人化品牌爆紅

遊戲動漫
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【Instagram插畫師 品牌漫畫化】日本動漫遊戲界近年都有不少將生活日常甚至軍事系列擬人化或「娘化」：《工作細胞》、《艦娘》、《刀劍亂舞》等都貫徹「萬物皆可娘」的信念！而有韓裔插畫師，早前陸續將美國及加拿大日常生活輕易接觸的品牌擬人化，透過插畫作品於Instagram發放爆紅網絡，當中作品包括麥當勞變成小丑Joker、Starbucks原來是恐怖的人魚！

到底Sillvi的創作有多神？！Sillvi近月的作品，都以他身在加拿大、日常都會接觸到的美國品牌，將對它們的的感覺，以美式漫畫風格擬人化重新包裝，大部分品牌來自美國，亦是我們熟悉的牌子，涵蓋飲食、汽車及餐廳。

以下展示Sillvi部分插畫作品【點圖放大】

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加拿大韓裔插畫師Sillvi「龍」（용）以「Sillvi Studio」（@Sillvi_illustrations）於Instagram上發表多幅電腦美術插畫，其中在近數個月來發表多幅生活品牌擬人化的作品，頻道現時已有超過3.2萬追隨者、每幅作品由過去3萬多讚好上升至平均超過5萬-8萬，最強的一幅將KFC擬人化的插畫更取得超過15萬讚好！

Sillvi的插畫創作背後，原來是一位靚仔Oppa!【용 Sillvi_Personal Instagram圖片】

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