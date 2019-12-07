《Armored Core》迷空歡喜一場　新圖並非新作小倉康敬為誤解道歉

最近，由於日本 From Software 市場經理「小倉康敬」在個人 Twitter 上更新一張新圖，讓玩家們無不雀躍猜測，是否將會是官方旗下人氣 3D 機器人動作對戰《Armored Core 機戰傭兵（裝甲核心）》系列將有新作發表？對此，小倉正式公告澄清，並對造成玩家誤解道歉。
From Software市場經理「小倉康敬」個人 Twitter圖片（@senden_ogu/Twitter）
小倉康敬澄清：
很抱歉造成大家誤解。
大家這次所說的 Twitter 圖像，是我們《Metal Wolf Chaos XD（鋼鐵蒼狼 混沌之戰XD）》發售後開始設定的東西，並沒有想要誤導大家的意思。
這張圖當初是打算拿來當作《機戰傭兵 Armored Core Verdicy Day》的宣傳圖檔使用，但因為當時並沒有太常使用，因此而造成大家誤解，以為是新公開的畫面，這點我們深感抱歉。
截至目前為止，我們也常公開包括《Dark Souls》、《Sekiro 隻狼》、《Elden Ring》等各式各樣的遊戲畫面，其中當然也包括了《Armored Core 機戰傭兵》的畫面在內。
或許都沒人注意到，在我們《Armored Core 機戰傭兵》系列作品的發售日時，有時也會在那天公開那款作品的圖像。
我們對《Armored Core 機戰傭兵》系列的想法，也曾在以前的 Nico 生音樂特別節目「Special Music Program ARMORED CORE SUITE 02」中傳達給大家。
正因如此，因此本次小倉在 Twitter 上公開的，並不是《Armored Core 機戰傭兵》系列新作的最新畫面，而只是過去不常在 PR 宣傳中使用的圖像而已，對於期待《Armored Core 機戰傭兵》系列新作發表的玩家們來說，看來只好再繼續等待官方後續的發表了！
【本文獲「gamebase」授權轉載。】
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