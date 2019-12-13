【真人版春麗】30歲女中醫師　標緻面孔藏誇張肌肉　大腿激似春麗

《拳皇》的不知火舞﹑《街霸》的春麗，兩名經典的格鬥遊戲女角色，都經常被人 cosplay。要表現出兩個角色的性感不難，但同時要展現到那種力量感才是問題在所，特別是春麗那雙肌肉爆炸的大腿。網上就出現一名被網民形容最接近春麗的人，不只有標緻面孔，更成功還原誇張的大腿肌。

真人版春麗

這名 30 歲的「真人版春麗」袁合榮，單看面孔會以為是文弱的女生，大眼小嘴，加上尖下巴，外表有如模特兒一般。沒想到往下一看，標緻面孔下竟是一身肌肉，六舊腹肌﹑二頭﹑三頭﹑背肌，數得出的肌肉都能在她身上清晰可見。而被人稱呼她為春麗的原因，就是她那誇張的股二頭﹑四頭肌，試問有誰能受得住她一套旋風腳+百裂腳。

《街霸V》《Street Fighter V》春麗，強勁的大腿肌肉，用百裂腳K.O對手（遊戲圖片）

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中醫＋健美運動員

袁合榮一星期會到健身室 5 次，在痛苦的訓練下鍛鍊出強橫的肌肉，在 Instagram 上可以看到她做 120kg squat 的短片，這個重量比很多有去健身的男性利害，可見練出春麗般的大腿得來不易。更令人驚訝的是，袁合榮同時是一名正職的中醫師，醫生身份和標緻面孔，與一身健美肌肉的反差，令袁合榮在網絡上吸引到不少粉絲。

放大下圖看「真人版春麗」的鍊成過程：

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同埸加映日本﹑香港的春麗代表：