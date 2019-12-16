【G世代 火線縱橫 攻略】HELL難度 量產調整者 變革者 高達使者

【高達 G-GEN CROSS RAYS G世代 火線縱橫 攻略】完成最終關卡「復甦的傳說」的追加要素當中，有開放「Hell難度」及「角色能力欄追加第6格」兩點。不過今集不設HELL級專用的限定任務（=不挑戰也可齊獎盃成就）。有趣在於有名人最終戰版圖可學他們固有能力；後天成為高達使者、變革體、「爆SEED」等歷代能力者。

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每隊少量援護已足夠

和上集《G-Gen Genesis》相比，敵人單純是HP以外大幅強化。故此不需要「全員最強隱藏機／極高LV／極強零件」，每隊準備少量最強機用作援攻或援防，通常攻擊+支援以外方法也可殺敵。

建議使用機體 要準備的援護機數目，視乎慣用游擊或戰艦：戰艦隊的援護只限各小隊成員，可能的話各小隊最少放1部，如戰艦夠強上前阻擋對手，以下推介：

從那個敵人身上．學習專用技能？ 面對HELL版有名人最終戰，除了確定掉下「完美無缺」等強力的性格能力，敵角「SEED」及「調整者」等專用先天專用能力也會掉下。因《00》及《鐵血》獨有能力較多，集中推介這兩作。

有名人不會掉「把握機會（CHANCE STEP上限+1）」，HELL一樣要「刷」隱藏增援。

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