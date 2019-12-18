BioHazard RE:3 Resident Evil 3 生化危機3重製Jill疑似真身驚現

【BioHazard RE:3 / Resident Evil 3 / 生化危機3 重製版】早前於PlayStation State of Play上確定了CAPCOM經典恐怖動作遊戲《生化危機3 重製版》（BioHazard RE:3 / Resident Evil 3），在首次公開的片段中，主角Jill Valentine（吉兒·華倫泰）的新形象，沒有牛仔短裙、更成熟的面孔，與1999年版《BH3 Last Escape》的Jill大相逕庭，甚至有網民投訴因為新Jill像老婦不願再玩！
其實新的Jill Valentine是疑似一名身在東京工作的羅馬尼亞籍模特兒Marie Damian取樣製作，真身絕對靚絕一眾遊戲角色！
CAPCOM《BioHazard RE:3 / Resident Evil 3》中的Jill Valentine，擷取自羅馬尼亞籍東京名模！ 【Youtube 截圖】
生化危機3重製版（BioHazard RE:3 / Resident Evil 3）最新影片
綜合Reddit及GameFAQ討論區中Resident Evil 3 討論區消息，來自羅馬尼亞、隸屬當地MRA Models國際模特兒公司的名模 Marie Damian（Instagram：@mariedamian20），據說就是CAPCOM製作《BioHazard RE:3》時，邀請Marie製作人面動作擷取的模特兒。而BH3中另一男角色卡洛斯·奧利維拉（Carlos Oliveira）同樣起用羅馬尼亞籍男模特兒Eduard Badaluta作為本作面容表情原型。而GameFAQ的討論區中，有網民表示，於前作《BioHazard RE:2》，飾演Leon的原形模特兒亦是來自羅馬尼亞，於日本東京同一模特兒公司「Donna Models」，而網民亦有上載Marie Damian 及 Jill的CG圖片比較。
GameFAQ中的討論提到，Marie跟Jill特別在嘴唇看起來完全一樣，鼻子、眼睛和眉毛看起來也非常相似。 【GameFAQ圖片】
羅馬尼亞女模特兒Marie Damian被認為是這集BioHazard RE:3中Jill的真身 【@mariedamian20 圖片】
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以上，認為Marie Damian是否真的在《BioHazard RE:3》飾演Jill有待確實，但確定的消息是《BioHazard RE:3》將於PS4、Xbox One及PC（STEAM）並於2020年4月3日推出，更追加《BioHazard Resistance》網絡遊戲！