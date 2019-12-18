BioHazard RE:3 Resident Evil 3 生化危機3重製Jill疑似真身驚現

【BioHazard RE:3 / Resident Evil 3 / 生化危機3 重製版】早前於PlayStation State of Play上確定了CAPCOM經典恐怖動作遊戲《生化危機3 重製版》（BioHazard RE:3 / Resident Evil 3），在首次公開的片段中，主角Jill Valentine（吉兒·華倫泰）的新形象，沒有牛仔短裙、更成熟的面孔，與1999年版《BH3 Last Escape》的Jill大相逕庭，甚至有網民投訴因為新Jill像老婦不願再玩！

其實新的Jill Valentine是疑似一名身在東京工作的羅馬尼亞籍模特兒Marie Damian取樣製作，真身絕對靚絕一眾遊戲角色！