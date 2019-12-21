《BioHazard RE:3》生化危機3重製已完成開發？Capcom：絕不延期

《生化危機3：重製版》（Resident Evil 3/BioHazard RE:3）發售日公布，引發生化老玩家熱議。大家紛紛把Capcom認作大哥，以表示對Capcom的欽佩之情。而近日開發團隊在接受《Fami通》雜誌採訪時又透露了一些本作的新情報。

開發團隊表示遊戲公布時間和發售時間間隔這麼短，主要是想給玩家們一個驚喜。《生化危機3：重製版》故事時間軸是從2之前開始到2之後結束。另外開發團隊表示該作已經開發完成，還差最後的調整。現在的進度是90%，肯定不會延期發售。看來明年4月3號我們就能和闊別已經的Jill姐姐重逢了。

其實《生化危機3：重製版》開發如此之快並不讓人意外，老玩家應該了解其中的原由。當年《生化危機2》發售之後，《生化危機3》也是很快就發售了，因為《生化危機3》使用了不少《生化危機2》的場景素材，製作起來相對要簡單很多。《生化危機3：重製版》必然也會利用到不少《生化危機2：重製版》的素材，所以發售節奏如此緊湊就不讓人意外了。

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不過筆者還是要說，雖然Capcom炒冷飯是出了名的，但是《生化危機3：重製版》這碗冷飯我們還是心甘情願的要去吃的。

《生化危機3：重製版》將於2020年4月3日發售，登陸PS4、Xbox One和PC平台，Steam、PS Store等商店已經放出預購。

▼▼▼相關圖輯：重製中Jill的模特兒羅馬尼亞籍Marie Damian▼▼▼

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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