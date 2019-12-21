【MHW ICEBORNE攻略】冥赤龍武器　實用武器及覺醒能力配置推薦

【MHW ICEBORNE 攻略】冥赤龍武器有專用的強化系統「覺醒能力」，因而令得冥赤龍武器在強力之外玩法和配置也相當多元化，以下介紹一些實用的冥赤龍武器和相應配置，獵人們配裝、洗覺醒時可作參考。

冥赤龍達成度LV16攻略及覺醒武器系統詳解請見下文：

【MHW ICEBORNE攻略】冥赤龍攻略 安定兩場達成度LV16過關方法

【MHW ICEBORNE攻略】冥赤龍覺醒武器系統詳解 識發光型到震

赤龍狙擊弩‧水（輕弩）

目前而言應該是最強的徹甲榴彈弩，它不單有速射徹2和徹3，更可以射眠2和麻2，控場能力堪稱全遊戲之冠；配合好飛翔爪擊飛和落穴、麻陷等使用，連續控場十次八次也不是問題。另外它還可以速射水冷彈，控場之外也可對弱水的魔物造成一定輸出。

這把輕弩最妙的地方在於只要配兩個反動減輕便可將徹3的反動壓至中，如是者便可以像單發裝填的徹3一般走射，上彈方面則可用迴避裝填來填補。但如果配裝填擴充、兩反動和兩迴避裝填的話，就會放不下相當重要的彈丸重化；因此最理想的組合在武器的覺醒能力處配一個反動減輕，如是者就可達成裝填擴充+1反動+2迴填+重化同時可以走射徹3的完美組合。

因為還沒能洗出反動減輕，所以覺醒能力暫時是全攻擊。

如果一直刷不出反動覺醒，速射徹2效果也很好；又或者有迴填之下其實反動大的徹3也勉強可用，不是說刷不到反動覺醒就不能上場。另外在覺醒能力更可以配一個熔山龍或迅龍的真髓（選熔山龍會較易配裝，但是熔山龍真髓是5星覺醒較難洗出，迅龍則只是3星比較容易見到），便能組出炮術5+真利刃/彈丸節約的夢幻組合。

還有一流派是速射屬性彈，這方面每一把赤龍輕弩都一樣（只是可射的屬性彈不同），重點是覺醒能力配到裝填擴充（屬性）及配上裝填擴充技能後，屬性彈的裝填數可高達7，配上4個反動減輕後（可以4配件或者3配件+1反動覺醒）更可將屬性彈的反動減至小，打起來就像機關槍一樣。再配上冥赤龍防具5件的套裝效果（+150屬攻和40會心），以及幾乎等同常駐的怨恨技能之下，一發屬性彈可打出300以上的傷害，非常誇張。

赤龍斷絕劍（大劍） / 赤龍攫獲錘（大錘）

冥赤龍大劍 / 大錘如無意外是現環境最佳選擇了，可簡單理解為殲世滅盡龍的上位版本。由於大劍和大錘一般來說沒有需要配置套裝技能，而冥赤龍大劍/大錘本身屬性值不高推屬性收益也不大；建議走全物理路線，武器可選喜歡的顏色（例如冰屬就是白色燈光）或者選毒和爆破等狀態異常，覺醒則選3攻擊2斬味（其中一個為6星斬味）便可上到一定長度的紫斬（不夠用可再加匠）是一個相當平衡又順手的組合。

完勝滅盡龍大劍的能力

至於斬味和攻擊力如何取捨，數字上覺醒選全攻擊（白斬）的傷害期望值會比3攻擊2斬味（紫斬）稍高，但是一來紫斬不易彈刀手感更好，二來冥赤龍武器本身斬味短，不配斬味強化的話白斬根本不夠用，打到一半掉落藍斬的話就會失去很多輸出；因此還是建議攻擊+斬味的平衡配置。

如果想玩套裝技能，大劍可以考慮寒氣鍊成、鎚則可以配達人藝；再配一個精靈加護極意（金火龍）就成為攻擊兼備、不用太在意屬性的超泛用裝備了。

赤龍舞爪（雙劍）

在12月初的更新中提升了雙劍的動作值屬性比率，使得雙劍火力明顯提升；如今再有了強悍的冥赤龍雙劍，雙劍現在可以打更好的傷害了。用冥赤龍雙劍覺醒堆滿屬攻加上銀火龍的真屬性會心後，一套鬼人亂舞可在鍛鍊區域木樁打出1200~1300的傷害；飛翔爪派生的上迴旋斬也可打出500以上的傷害。

覺醒能力方面懶人可以選全屬攻強化或者1銀火龍真髓+4屬攻強化；如果覺得斬味不足也可選兩個斬味上紫斬配合剛刃／匠使用，雖然會失去不少屬攻但可換來更順手的輸出環境。

赤龍打擊炮‧迫擊／狙擊（重弩）

新一代重弩神器，前者射散3，後者射貫3。其中迫擊是全面超越現時的標配獄狼龍重弩，網上已經有人作出簡單比較，就是迫擊洗好覺醒之後，不論面板能力還是裝填數都和獄狼龍一樣，然而迫擊只需一個反動減輕就可配出散3反動小，而獄狼龍需要兩個，換言之迫擊會嬴一個接近強化配件，亦即肯定比獄狼龍強了。同時冥赤龍重弩因為有覺醒能力的關係配置更多元化，例如可以堆會心或者配迅龍套裝技取真利刃/彈丸節約，自由度比獄狼龍更高。