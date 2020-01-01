《人中之龍7》當Pokemon玩？全新「小混混圖鑑」系統做小混混大師

【人中之龍7】SEGA GAMES 於近日公開預計於 2020 年 1 月 16 日發售的 PS4 遊戲《人中之龍7 光與闇的去向》，全新的「小混混圖鑑」系統與三個支線故事的相關情報。

新系統「小混混圖鑑」

當春日等人在路上閒逛的時候突然遇到有人襲擊，把他們打倒後出現一名自稱研究黑道生態的「小混混博士」（スジモン博士），到了他的研究室後，博士就委託春日幫他收集在異人町出沒的小混混資料，春日的「小混混訓練師」生活就這樣開始了。

透過手機上的應用程式「小混混圖鑑」就可以自動記錄與春日他們戰鬥過的小混混們，一開始博士還會提供穿著三種不同顏色西裝的小混混讓春日選擇，圖鑑裡面會記錄混混們出沒的場所、弱點與掉落的道具等資訊，遊戲內有多達 252 種混混們等著春日來收集，究竟春日能成為異人町裡頭最出名的「小混混訓練師」嗎？

全新支線故事介紹

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傳說的裏武器屋

在異人町裡面有一個不為人知的交易路線，只要到那裡去就有機會得到非常強力的武器，春日得到這個傳聞便循線找到這名叫做「周」的武器商人，只要通過他給予的試煉就可以得到購買強力武裝的機會。

現在很想吸！

某個偶然的機會下，春日遇到了開發掃除機器人等裝置的研究者「沖田博士」，為了把異人町大街小巷通通打掃乾淨，博士希望春日能為他所製作的大型裝置進行投資；當裝置完成後博士特別找春日來見證傳說的一瞬間，究竟「異人町大掃除活動」能否順利呢？

去參觀動物馬戲團吧

得知濱北公園有移動馬戲團來訪的春日特別跑來觀賞，為了展現動物們的才藝團長請出一隻熊來表演，可是動物們對團長並不親近，不受控制的熊就這樣逃出籠子，春日要如何解決這個危機呢？

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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