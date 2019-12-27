《人中之龍7》公開求生者酒吧詳情　深入介紹新娛樂場所飛龍賽車

《人中之龍》系列最新作品《人中之龍7 光與闇的去向》預定於 2020 年 1 月 16 日以 PS4 專用遊戲之姿發售。本作品是一款戲劇性 RPG，描述在新舞台「橫濱伊勢佐木異人町」裡，新主角春日一番引發的一連串與熱血男子們的故事。

本次將介紹成為春日等人聚集地的卡拉 OK 酒吧「求生者酒吧」，以及在該處能做的事情。同時，也要深入說明先前曾介紹過的新娛樂場所「飛龍賽車」，還有對於戰鬥及跟女生談戀愛都很重要的「綜合能力」提昇之後可帶來的好處。

春日等人的聚集地「求生者酒吧」

「求生者酒吧」位於小酒館街，是成為了春日和夥伴們聚集地的卡拉 OK 酒吧。原本是足立常光顧的店，後來在足立邀請之下，春日及其他人也開始頻繁地造訪。 在求生者酒吧裡可以做許多事情，例如歡唱卡拉 OK、聆聽在街上收集到的 CD、請老闆製作便當等等。除了和在裡面放鬆休息的夥伴交談之外，這間酒吧裡有時也會發生「羈絆劇場」，可以藉此看到夥伴私底下的一面。

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在求生者酒吧能做的事情之一：卡拉 OK

系列作品中廣受歡迎的經典級娛樂場所「卡拉 OK」，在本作品裡也有搭載。不僅是以往的名曲，還追加了全新譜寫的新歌。在與夥伴一同行動的本作品中，卡拉 OK 也可以跟夥伴一起歡唱，如果能夠讓氣氛變得更熱絡的話，將可進一步增進與夥伴之間的羈絆。

在求生者酒吧能做的事情之二：聽 CD

收錄了 SEGA 集團引以為傲的名作配樂以及《人中之龍》系列樂曲的 CD，將化為遊戲中的道具，數量竟然多達 30 張以 上！CD 可透過娛樂場所的獎品取得，或是在商店裡購買。取得的 CD，可以用「求生者酒吧」裡的立體音響播放。

在求生者酒吧能做的事情之三：植物栽培

當求生者酒吧老闆表示店門口的花壇可以自由使用之後，就能夠進行植物栽培了。持有蔬菜或花的種子、幼苗等道具的狀態下，去調查設置於街上的幾個可栽培植物地點，便可以種下種子。收穫所需的培育時間會隨著栽種的植物種類而不同，若使用植物栽培專用的成長道具，還能縮短培育時間或增加收穫量。培育時間經過之後即可收穫，藉此取得植物道具；收穫的植物道具，可以直接吃下以回復 HP 或 MP，也可以變賣換取現金。

在求生者酒吧能做的事情之四：請老闆製作便當等物品

求生者酒吧的老闆雖然模樣可怕，不過手指意外地靈巧，如果把藉由植物栽培種出來的蔬菜或花交給他，他就會幫忙製作可大幅回復體力的手工便當，以及適合做為贈禮的花束、用買的會非常昂貴的中藥等等，只要準備好材料，他都會免費製作出來。根據小道消息指出，似乎還有老闆最喜歡吃的某種料理的便當。

「飛龍賽車」詳細介紹

充滿爽快感的娛樂場所「飛龍賽車」，是以橫濱的街道為舞台，駕駛改造賽車狂飆。這裡要介紹春日參加飛龍賽車的契機，以及能夠做的事情。春日在濱北公園的飛龍賽車櫃台附近走著時，有一個名叫藤澤的男子過來搭話，並且把駕駛改造賽車在橫濱街道上奔馳的「飛龍賽車」推薦給他。

在嘗試性質的比賽中，春日體會到飛龍賽車的樂趣，並在旁觀的車手們刺激之下，燃起了競爭意識，決定投身於火熱的賽事當中。

「飛龍賽車」有舉辦錦標賽，只要在賽事中不斷獲勝，就可以晉級參加更高階的錦標賽。請強化賽車、磨練技術 並稱霸錦標賽，目標是成為最快速的車手！

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改造賽車

支付金錢的話，就能讓賽車的行駛性能、比賽中取得武器道具的使用次數等方面獲得昇級。每一輛賽車的加速性能提昇幅度及耐久力等都有所不同，昇級之後將會進一步突顯其特色。

關於網路機能與獎品

除了錦標賽之外，還有競速賽模式。連上網路遊玩的話，能夠將各賽道的競速賽紀錄登錄至每日排行，與其他玩家較量誰的速度比較快。每天的最後會確定排行，隔天即可依排行的名次獲得報酬。

兌換道具

把掉落在賽道上的圈圈收集起來之後，可用於兌換道具。藉此能夠取得提昇春日一行人能力值的道具、提昇職業階級的道具等等，因此遊玩飛龍賽車也可以強化春日及夥伴們。

磨練「綜合能力」吧

「綜合能力」是本作品中重要的能力值之一，代表著春日的性格與人情味。以下要介紹磨練綜合能力可獲得的種 種好處其中一部分。

磨練「綜合能力」以取得春日的新職業

就春日的情況來說，有的職業解鎖條件是特定綜合能力必須達到一定程度以上。如果是春日要轉職，以前介紹過的男公關必須「時尚」等級達到 3 以上才會解鎖。

磨練「綜合能力」以取得春日的新職業（《人中之龍7》遊戲畫面）

磨練「綜合能力」讓戰鬥進行得更佔上風隨著春日的綜合能力提昇，對於戰鬥中發生的「異常狀態」將可獲得抗性。另外，這只會對春日造成影響而已。

「熱情」提昇後，較不會陷入異常狀態「封印極技」

「精神」提昇後，較不會陷入異常狀態「睡眠」

「善良」提昇後，較不會陷入異常狀態「憤怒」

「朝氣」提昇後，較不會陷入異常狀態「恐懼」

「知識」提昇後，較不會陷入異常狀態「洗腦」

「時尚」提昇後，較不會陷入異常狀態「魅惑」

除此之外，春日的職業「勇者」可學會的特定極技當中，有的效果會隨著綜合能力而提昇。

磨練「綜合能力」以開拓新地點

也有一些地方是春日的綜合能力不夠高就無法前往的；有一名男子一直站在公共廁所的入口前，和他交談後，他卻莫名其妙地表示不會讓打扮土裡土氣的人進入廁所。要將綜合能力的「時尚」等級提昇才能進去，在裡面似乎可以遇到什麼好事情？

磨練「綜合能力」以便將優秀人材挖角到春日的公司裡工作

在街上遇到的人當中，有些人可以挖角到春日擔任社長的公司裡當員工。不過想要挖角的話，對他們來說春日是否夠資格當頂頭上司將會顯得格外重要。因此要是春日的綜合能力偏低，對方可能就不會理睬。如果能成為他們希望的樣子，順利予以挖角成功，就可以雇用做為員工了。

磨練「綜合能力」和女生增進感情

想和女生聊得開心，必須提昇春日的綜合能力。要求的綜合能力則依女生而有所不同，請累積各式各樣的經驗以提昇綜合能力，和女生增進感情吧。

此外，如果送禮物給女生，關係也會變得更加親密。對方願意向春日敞開心房的話，說不定還會發生專屬於兩人的特殊事件。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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