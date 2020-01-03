C97 Comiket Cosplay 美圖&攪笑圖集 Part2 俊男美女、From廚集合

一年兩度的動漫界盛事「Comiket」C97已完滿結束，以下為大家送上更多會場內外的精美Cosplay照片，一樣是有型男、有靚女和有惡攪。

Comiket的cosplayer題材廣泛，很多時不限於動漫遊戲，而是連影視藝人、電視廣告以至一些社會爆紅現像（meme）或是有趣的梗都會成為cosplay對像。不過當然每年還是會有人氣較高的題材，今年以鬼滅之刃、Pokemon和FGO等作品較多人出cos。值得一提是今年也很多人出From Software遊戲（黑暗靈魂、血源詛咒等）的cosplay，讚美太陽！

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同場加映From Software cosplay合集↓

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以下為動畫，HK01 App用戶請點擊開啟連結：

全員一起跳傳道者之舞（來自傳道者的三股叉，是Dark Souls系列中一把非常有名的武器）

看破了弦一郎突刺的劍聖葦名一心

被黑騎士追著跑的噩夢之主（笑點是在血源詛咒中，噩夢之主的Boss戰玩家是要一直這樣追著他來跑，追上後才能對他攻擊）