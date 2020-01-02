【一拳超人 Cosplay】傳說中港版埼玉老師登場！戴耀明扮相超神似

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【一拳超人 戴耀明 Cosplay】由網絡漫畫家ONE創作、人氣動漫作品《一拳超人》（One Punch Man）近年爆紅，不少日本、外國Cosplayer已經扮過，不過未夠香港版埼玉老師、電視藝員 戴耀明 扮得最神似！

早於《一拳超人》2015年於日本播放第一季動畫時，當時有高登討論區網友已提出，由一直擔任電視劇綠葉演員的 戴耀明 與 主角 埼玉 撞樣，演香港版《一拳超人》最適合，戴耀明亦曾經為雜誌拍過以埼玉造型設計的Cosplay圖，但未獲正式授權的扮相始終未算神似。日前戴耀明正式接獲手機遊戲《一拳超人 最強之男》代言人扮演埼玉，一身黃色戰衣加上全剃頭Cosplay演出，終於不負港版一拳超人之名，於戴耀明Facebook專頁上爆紅，更有網友笑言：過多幾十年再扮小丸子爺爺！

早前網絡流傳照片，戴耀明可Cosplay的動漫人物甚多，Bart、小丸子爺爺 友臧，其中《一拳超人》埼玉cosplay叫網友最期待 【網絡圖片】

戴耀明亦正式宣布成為《一拳超人：最強之男》手機遊戲代言人，在他的Facebook專業上載了多張cosplay埼玉老師的造型照片，當中除了造型神還原外，亦與另一扮演地球最強機械戰士、崇拜埼玉甘願拜門成為徒弟的傑諾斯同場演出，更刊載了埼玉老師的日常：仰臥起坐訓練、外出買餸的日常！

↓↓戴耀明扮《一拳超人》Cosplay照片【點圖放大】↓↓

+6
+5
+4

（02/01/2020 20:00更新） 人氣網紅 杜小喬 也在Facebook上發表cosplay 龍卷造型，明顯是宣傳活動吧；不過也太神似了！

《一拳超人：最強之男》RPG卡牌策略遊戲，iOS版手遊預定2020年1月7日上架，玩家可前往連結預訂遊戲。目前遊戲資料不多，從App Store的資料中，遊戲以回合制卡牌對陣的玩法為主軸，結合《一拳超人》第二季中大量怪人與超人大亂鬥的海量卡牌Gacha，組成最強超人聯盟大戰。

PS5將於1月7日現真身？Sony預告CES2020釋放全新體驗
庵野秀明網上長篇連載自白 大談EVA誕生秘話、GAINAX前世今生
2019回顧十套必睇漫改日劇　話題作、人氣續集、經典系列齊集
【獵魔士】Netflix新劇效應！《Witcher 3》遊玩人數創新紀錄
《人中之龍7》當Pokemon玩？全新「小混混圖鑑」系統做小混混大師
【Pornhub回顧】薩爾達公主成最熱門角色　仲有佢意想唔到上榜...
《刀劍神域Alicization War of Underworld》最終季4月播出決定！
動漫盛事C97 Comiket 大手cosplayer圖集 睇齊enako 伊織萌 黎獄
《Final Fantasy XIV》NieR 2B豐臀效果消失引騷動　官方火速修正
《古惑仔》漫畫即將結局代表完結？同你數仲有三大可能
C97 Comiket Cosplay 美圖&攪笑圖集 FGO 鬼滅之刃 Pokemon等
【必學】Nintendo Switch 主機慳電6招　簡單設定延長電池續航力
2019十大最差遊戲排名　2大運動遊戲、經典系列重啟都係伏Game？
NeoGeo Stick Pro上手玩！實測轉駁PS4打機效果
C3AFA 2020取消 主辦方指難以確保入場人士、參展商及嘉賓安全
《The Witcher》遊戲開發商與小說作者和解　衍生作陸續有來？
新世紀福音戰士 EVA 新劇場版:||上映日確定！限定周邊換票證一覽
PS5新手掣專利設計曝光？變化多多有驚喜新功能！
《鬼滅之刃》炭治郎 禰豆子 黏土人 Nendoroid 最後機會 唔訂走寶
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。