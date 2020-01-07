【CES 2020】PS5 logo公布！一文看清主機5大功能

遊戲動漫
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【PS5 / PlayStation 5 CES 2020】一年一度的消費電子展CES 2020今早（7日）在美國登場，一如傳聞所料，Sony在CES發布了PS5最新資訊！

PS5預料將於今年底發售，Sony早上在CES上公布PS5 logo：

Sony公布了PS5 logo。（PlayStation_TW）

看着這個logo，是否似曾相識呢？沒錯，這個logo字體和設計，從PS3沿用至今，果然是「以不變應萬變」。

↓↓↓各代PS logo請看下圖（點小圖放大看）↓↓↓

除了logo，Sony亦在CES重申PS5五大硬體功能，詳情可看下圖（點小圖放大看）↓↓↓

Sony另披露PS4銷售數據與玩家使用狀況，包括：

PS5售價及新功能詳解

雖然今次CES未有發行日、價錢、兼容等消息，但其實萬眾期待的PS5近月已有不少情報流出，價錢及新功能都十分矚目，詳情可看以下圖片：（點小圖放大看）

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更多詳情可看：PS5新傳聞整合：向下兼容PS至PS4遊戲　3月預購　外形再有變化！

另外，根據之前消息， PS5將會在2020年12月4日發售，定價499歐元（約4311港元）。

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