新世紀福音戰士玩轉名古屋　初號機6米巨像 EVA鐵路巴士有樣睇！

宅文化已經是日本旅遊業中頗重要的元素，《新世紀福音戰士》當然是其中一套最吸引的國際級作品；ACG迷平常多數選擇飛東京行台場、秋葉原，但今年可能要改改行程啦，因為《新世紀福音戰士》將與中部地區合作，1月至3月尾，以愛知県・名古屋市為中心進行『エヴァンゲリオン中京圏プロジェクト ～名古屋・ささしまライブから世界へ発信～』活動！

『Evangelion 中京圈Project ～從名古屋．笹島演奏廳車站名古屋向世界發信～』

香港人也常用的「新特麗亞名古屋中部國際機場」將會有EVA主題裝飾，將擺設3米高EVA初號機金像！名鐵機場線將有EVA特別列車；而活動中心是名古屋市力谷的新景點 笹島演奏廳車站（ささしまライブ），另有一座更巨型的6米EVA01巨像，市內將有EVA巴士行走，其他細節暫未公布。

Evangelion 中京圈Project（點擊下圖就知有咩玩！）

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名古屋鐵路會搞車站打印仔換禮物活動，同時記得買超限定名鐵EVA版manaca 卡（名古屋區用的Suica）

「暗号解読ラリー」戶外定位解謎遊戲

而笹島演奏廳車站（ささしまライブ）區內還會有個「暗号解読ラリー」戶外定位解謎遊戲，想玩就先到中京電視台 地面1F Lobby（10:00～17:00）取得遊戲地圖，完成指示後返回原點可以拿紀念品。（活動網頁：www.ctv.co.jp/eva/）