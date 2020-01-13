Switch改裝手掣打機更好手感？改機神人改造GameCube Joy-Cons

Nintendo Switch雖然好好賣，又好多唔錯的遊戲推出，但一直以來為人逅病的問題；「Joy Con」極度不好揸，都沒有任何改善。最近就一位外國改造神人，將任天堂被網民籲為最好用的GameCube手掣，改裝成Switch Joy-Cons，非常吸引！

由神人Shank改造的GameCube Joy-Cons（Shank Mods）

外國改造神人「Shank」，一直以來都將不少Wii遊戲機改裝成手提版本，今次他就挑戰將GameCube原裝無線手掣Wavebird改裝成Switch的Joy-Cons手掣。

↓↓↓Shank曾經改造的三款手提機（點下圖放大）↓↓↓

今次令Shank想起改造的念頭便是想打造一個合適玩《任天堂明星大亂鬥》的手掣，不少網民都認為手感最好的一定是GameCube手掣（Hori亦有推出了Switch專用的GameCube手掣）。不過要適合Switch的大小，似乎一般原裝GameCube並非合適，重而選擇了掣身稍大的GameCube Wavebird無線手掣作改造。

↓↓↓GameCube Joy-Cons改造過程（點下圖放大）↓↓↓

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不要以為單純將Joy-Cons零件搬至GameCube手掣那麼簡單，可以於Shank發放的影片中，看到他改造時都遇到不少問題，例如按鈕的擺位、原沒有按壓功能的analog要換成可按壓式等等，相信要自己「睇片自改」都非常困難吧。

↓↓↓網民反應...大都很想買呢！（點下圖放大）↓↓↓

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最後Shank更改造了專為這GameCube Joy-Cons用的連接器，當不連接主機時變回一般手掣使用手感都非常不錯。不過這改裝後，就犧牲了紅外線功能，不能用來玩RingFit或紙皮game了。

Shank Mods原片