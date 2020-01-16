SD高達KITTY模型公開 GUNDAM x 吉蒂貓 聯乘最終回愛戦士短片上架

Gundam 40週年 Hello Kitty 45週年 聯乘計劃已進行幾個月，但一直只得些日本限定商店宣傳，無甚商品可買，香港fans自然無從參與。近日這組聯乘終於公開最後的第3章「愛・戦士 GUNDAM & KITTY Love & Peace」影片，多款Kitty crossover Gundam 高達、渣古、太空坦克、魔蟹同步有樣睇，更會推出SD模型！

WAKAI即是和解，因為戰爭而懷疑人生的阿寶，終被Kitty感化，先來看看兩位的感想吧……

WAKAI即是和解，因為戰爭而懷疑人生的阿寶，終被Kitty感化，先來看看兩位的感想吧……

我和Kitty 2019年曾經針鋒相對，多謝大家的支持，我終於能夠跟Kitty互相理解了。2020年將與Kitty同心合力進行各式各樣的合作，請大家繼續不變支持我們啊。 Amuro Ray

雖然我跟阿寶在2019年各不相讓，多得大家的應援，終於說服到阿寶放下光束劍，達成互相理解了！2020年呢、我們會相親相愛、一起進行活動。請大家期待吧，我們會準備各式各樣的東西喔，等我啦♪ Kitty White

2月將先推出一對Hello Kitty / RX-78-2 Gundam [SD EX-STANDARD] 模型，有1隻SDCS高達及1隻Kitty，更可以二合一變成Kitty Gundam！（2,530日圓）

還有HARO Kitty模型，將高達的吉祥物冬瓜變成吉蒂貓。

另外，在公式HP及官方twitter上將會有個Gundam VS Kitty投票，如果高達勝出，官方將於全日本1200個地點放置 Gundam 爆谷機！至3月22日，在東京Sanrio Puroland將有大型的宣傳活動，各式精品玩具都將同步發售。

如果高達勝出，官方將於全日本1200個地點放置 Gundam 爆谷機！

+ 3 + 2

最後再講講「愛．戰士」影片，故事講到Kitty為高達擋槍，貓貓更以可愛能量將真實比例的格魯古古同化成SD版，並想阿寶跟敵人化敵為友。但生性多疑的阿寶當然無法接受，更避開Kitty逃走。最後Kitty追上去，並開設新類型人NT「裸聊室」跟阿寶作心之交流（不過就沒有脫光光），最終寶少都被Kitty感化，二人決定合作，一同飛向一年戰爭的最後戰場「阿巴奧」，希望以愛止戰。

Kitty以可愛能量將真實比例的格魯古古同化成SD版。

Kitty在《高達》系列知名的「裸聊室」跟阿寶作心之交流，最終感化寶少。

兩「人」一同飛向一年戰爭的最後戰場「阿巴奧」，希望以愛止戰。