《BioHazard RE:3》生化危機3 重製版新片Nemesis追跡者獵殺Jill

日本 Capcom（卡普空）現正開發中，預定於 2020 年 4 月 3 日起在 PS4／Xbox One／PC 等平台推出的人氣恐怖動作冒險遊戲《惡靈古堡3》（生化危機3 / Resident Evil 3）最新重製版《惡靈古堡3 重製版》（Biohazard RE:3／バイオハザードRE:3），官方再度公開最新影片讓玩家們欣賞！

本作為官方繼之前的二代重製後，如今再度以三代為題材，針對次世代平台進行畫面優化，並追加眾多新要素重新推出的人氣恐怖冒險動作遊戲《生化危機3》最新重製加強版。而且在這次遊戲裡，除了畫面大幅提升與新要素追加之外，還將會同梱官方之前所公開，主打一對多非對稱型對戰的系列新作《Biohazard Resistance》一起同梱，讓玩家們能一次體驗兩種不同遊戲風格的系列作樂趣！

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至於在這次官方所公開的新影片方面，將會以遊戲內被稱為「Nemesis」的追跡者與女主角吉兒之間的生死追逐為主題，並將會收錄眾多登場人物的最新演出模樣，玩家們不妨現在就趕快先來欣賞確認看看吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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