2020上半年8款非玩不可大作介紹　一年之計在打機

2020好GAME一籮籮!感覺上今年比2019年更多大作推出,單是一月便有兩款非玩不可的遊戲,不要忘記SONY跟MICROSOFT兩大廠商還會推出新主機。今次專題先跟大家分享2020上半年個人心目中八款非玩不可的作品。 (文:永高/編:胡劍威)

一月

《人中之龍 7 光與闇的去向》

單是一月已經腦交戰,只因《人中之龍 7 光與闇的去向》與《DRAGON BALL Z: KAKAROT》都是1月16日同日推出。先說《人中之龍 7》,永遠欣賞SEGA 的那份創新和敢作敢為,不會換湯不換,除了場景從東京神室町變更為橫濱伊勢佐木異人町,戰鬥系統更從過往的動作系改為RPG,實行變成現代版《勇者鬥惡龍》,職業既可以是「勇者」又可以是「偶像」,還可以將街上的阿婆或美女招攬成隊員,實在令人急不及待想玩。

遊戲平台:PS4 推出日期:1月16日

《DRAGON BALL Z: KAKAROT》

由於《龍珠》已有數十年未出過RPG,而且今次《DRAGON BALL Z: KAKAROT》更是ARPG,故事根據正傳發展,對於我這一輩從小喝龍珠奶水大的人來說基本上沒有不玩的理由,單是聽到主題曲《CHA-LA HEAD-CHA-LA》以及遊戲畫面已叫人感動落淚。由於好GAME太多但時間有限,個人會先選擇玩《龍珠》,除了因為童年情意結較強大外預計也會較快完成遊戲(BANDAI開發的動作格鬥遊戲難玩極有個譜),之後再慢慢好好享受《人中之龍 7》如何在橫濱進行現代版《勇者鬥惡龍》。

遊戲平台:PS4 推出日期:1月16日

二月

《PERSONA 5 SCRAMBLE》

《PERSONA 5》的成功不止令遊戲大賣,連當中的角色也深受大家喜愛,因此心之怪盜團將再次出場,不過今次不是迷宮探索,而是無雙式戰鬥。由ATLUS聯同KOEI TECMO共同開發的《PERSONA 5 SCRAMBLE》,以全新故事展開,時間設定在《P5》結局後半年,戰鬥方面除了無雙亂斬更會加入立體地形、橫向關卡等不同地形,過往熟悉的技能、育成、合體系統也會出現,如此嶄新面貌的《PERSONA》令人非常期待。

遊戲平台:PS4/Switch 推出日期:2月20日

由ATLUS聯同KOEI TECMO共同開發的《PERSONA 5 SCRAMBLE》,以全新故事展開。

三月

《FINAL FANTASY VII REMAKE》

一月跟二月的大作一定要在三月前全部完成,皆因3月3日便推出這款等了超過十個年頭的重製作品《FINAL FANTASY VII REMAKE》,雖然這只是對過往有玩過的老玩家存在特別意義,但未玩過的也不妨投入這個影響著一個世代玩家的大作。遊戲作為系列的首部份,只會去到打完神羅離開Midgar(米德加都市)後便完結。作為舊世代玩家,大家都期待再次見到全新的Cloud、Aerith、Tifa等令人懷念已久的角色,現在唯一希望是遊戲流程不要太短,Square Enix搶錢不要搶得太盡。

遊戲平台:PS4 推出日期:3月3日

四月

《BIOHAZARD RE:3》

要我選2019年的最佳作品,如果不計原創性的話,《BIOHAZARD RE:2》絕對是首選。CAPCOM的「RE ENGINE」實在太高質,如果只用來做兩款作品實在有點浪費,因此今次再重製《BIOHAZARD 3》絕對是理所當然,粉絲們一致舉腳贊成。唯一擔心的是《BIOHAZARD 3》原作遊戲流程太短,希望重製作品在這方面能夠稍微加強一下。不過即使故事正傳完結,玩家也可以全程投入付贈的非對稱對戰遊戲《BIOHAZARD RESISTANCE》,期望可以像《第五人格》般好玩。

遊戲平台:PS4/XB1/PC 推出日期:4月3日

《CYBERPUNK 2077》

如果單以Trailer論遊戲吸引度的話,《CYBERPUNK 2077》絕對是No.1,「REDengine 4」營造出那種複雜而紛亂的世界,引擎令開放世界遊戲進入了一個新紀元,再加上有Keanu Reeves加持更是非玩不可。因為遊戲量太龐大,廠商找來超過150人參與中文化製作,耗時近8個月,是歷來之最。另外值得一提的是遊戲有一個非常有趣的設定,就是世界中有一種直接流入大腦的數字記錄裝置,可讓玩家體驗其他人的情緒、大腦活動和肌肉動作,而這個裝置名為「Braindance」,中文譯作「腦舞」,每個玩家的「腦舞」也不同,你腦舞跟我腦舞可以很大分別,「誰的腦舞性感很多人Call」~

遊戲平台:PS4/XB1/PC 推出日期:4月16日

五月

《THE LAST OF US Part 2》

從2013年開發《THE LAST OF US》第一集之後,大家對生存恐怖遊戲有了一個全新定義,玩家可以奔跑、攀爬、使用手電筒、近戰肉搏、升級武器、使用和製造物品,相比《BIOHAZARD》的動作元素要大得多,地圖也廣闊得多,更重要是故事,大家都被Ellie與Joel這對形同父女的拍檔所遭遇的一切感到揪心。如今玩家將有機會再度重返這個早已末日的世界,以Ellie作主角,Joel亦會再度登場,期待這對父女兵再展開另一場生存冒險故事。

遊戲平台:PS4 推出日期:5月29日

《THE LAST OF US Part 2》以Ellie作主角,Joel亦會再度登場,期待這對父女兵再展開另一場生存冒險故事。

六月以後

《GHOST OF TSUSHIMA》

第一次看《GHOST OF TSUSHIMA》Trailer時覺得像《DARK SOUL》,再看實玩片段時又覺得像《隻狼》,不過其實兩者都不是,由《inFamous》 開發小組炮製的這款新作除了動作元素非常高質,更吸引我的是遊戲世界設定為1274年的日本對馬島,如果你有看動畫《Angolmois元寇合戰記》的話對這個名字絕不會陌生,動畫中主角朽井迅三郎以對抗元朝第一次征日戰爭為目標,而遊戲中的主角武士則是對抗高麗與蒙古大軍,為對打外敵而灑血拼死一戰。

遊戲平台:PS4 推出日期:2020年夏