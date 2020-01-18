【七龍珠Z 卡卡洛特Kakarot攻略】早期快速賺錢方法

【七龍珠Z 卡卡洛特Kakarot攻略】PS4遊戲《七龍珠Z 卡卡洛特》已經推出，以動漫改編遊戲來說本作算是可以一玩，以下為介紹早期簡單快捷賺錢方法。

早期錢其實無咩用

在遊戲早期金錢的用途並不大；基本上食材都可經採集獲得，回復道具的售價很便宜，而且正常遊玩下經龜仙人的試煉也已可獲得大量回復藥，不會不夠用。

送禮豪爽的龜仙人

早期而言錢最主要的用途可能是用來購買地圖情報，購買後便可於地圖上顯示所有採集點的位置。但由於遊戲需要推主線/角色等級才能採集較高級的素材， 沒有需要一去到新的地區就馬上賺錢購入所有情報，憑感覺適時買一下就好。

早期簡單賺錢方法

最簡單的賺錢方法是收集換金用道具再在商店賣出；簡言之即是去打獵，一些動物會掉落換錢素材，在遊戲早期是最好的收入來源（蘋果等1星食材賣一個才50元沒什麼價值）。

其中一個方法是打鹿，在東南地區的各個果樹林都有鹿，打鹿有機會獲得鹿角，一個可以賣過千元。不過掉落率不算太高，可能打4~5隻鹿才會掉一次，不過也有機會一次掉兩三個。

打恐龍也是一個選擇，還可以順便收集不少料理都要用的恐龍肉。

另外是以氣彈攻擊翼龍必定獲得換金素材，探索時見到翼龍飛過就順手打打吧。

最後是給NPC的禮物亦可以高價賣出，不過早期還是用來送給NPC提升親密度和靈魂紋章等級比較好。