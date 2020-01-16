《BioHazard RE:3》發售前玩舊版發現彩蛋　暗罵CAPCOM飯堂難食

《BioHazard RE:3》（Resident Evil 3 remake/ 生化危機3 重製版）將在 4 月推出，繼《BioHazard RE:2》大獲好評，第三集的重製也將成為玩家滿心期待之作。有日本玩家就襯重製版推出前，重新玩一次原版的《BioHazard 3》沒想到時隔 21 年，竟在遊戲內發現有趣的彩蛋。

遊戲開發人員的逆襲

《BioHazard》內經常有隱藏的元素和彩蛋，每集都一定能在網上找出很多遊戲隱藏元素的討論，因此也養成玩家在遊戲中發掘彩蛋的習慣，這也成為玩《BioHazard》的樂趣之一。日本玩家「Kicktyan」在 Twitter 上表示，自己最近才發現《BioHazard 3》有這一個彩蛋，而貼文一出就在日本引起熱話，原來有很多玩家都不知道這個爆笑的彩蛋（當然筆者也是剛剛才知道)。

《BioHazard RE:3》（Resident Evil 3 remake/ 生化危機3 重製版）將在 4 月推出（官方圖片）

Capcom 員工餐廳很難吃？

這名玩家發現《BioHazard 3》的街道上，有一塊放在旁邊的廣告板，放大看上去是滿滿的英文字，不過大部分的字都不能用英文語法理解。原因是，廣告板上是以羅馬併音併出來的日文，因此只有懂日文才知道上面寫的是什麼。爆笑的是，沒想到廣告板上寫著：「Capcom 員工餐廳的咖哩飯定食很難吃，拜託改善一下」。

到底 Capcom 員工餐廳的咖哩飯去到多難吃，開發人員才會在遊戲中抱怨 。而網民也對這個彩蛋作出很多討論，甚至希望在《BioHazard RE:3》中看到，開發人員會把文字改成：「Capcom 員工餐廳的咖哩飯定食很好吃」。

▼▼放大下圖睇網民搞笑討論▼▼

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CURRY OF THE BIOHAZARD（GEEK LIFE圖片）

日本 GEEK LIFE 公司曾經推出過「CURRY OF THE BIOHAZARD 」的盒裝咖哩，盒上強調放入了遊戲中的綠色回復藥草，因此咖哩是青綠色的。在網上也會看到很多有關的開箱影片，顏色不吸引之外，咖哩也非常稀，莫非 Capcom 員工餐廳就是煮這個咖哩？