《原神》疑抄襲《薩爾達》照出Switch版　任天堂法務部網開一面？

米哈遊今日宣布,繼智慧型手機、PS4 平台之後,開放世界角色扮演遊戲《原神》確定將同樣推出在 Nintendo Switch,上市日期未定,先行釋出宣傳影片。

《原神》是以幻想世界「提瓦特」為舞台,有著截然不同個性的元素交會,玩家作為故事的主角,將可以組成最多四人的團隊,根據不同的戰況即時切換角色戰鬥,並自由探索這塊大陸。遊戲有著極為強烈的動畫風格畫面,並且預計提供 30 位以上可操作的魅力角色。

本作首次揭露時因為風格神似於《薩爾達傳說:荒野之息》(Legend of Zelda: Breath of the Wild),而遭到玩家撻伐。同時官方也以「向前輩學習」來聲明不單是學習《薩爾達傳說:荒野之息》、也有取經自《俠盜獵車手》(GTA),都是為了打造「開放世界」的遊戲體驗,如今宣佈踏上 Nintendo Switch 主機平台,《原神》作為 MMORPG ,從預告影片透露將透過 Nintendo Switch Online 線上加值服務才得以遊玩。

對《原神》有興趣的玩家,台北電玩展是該作首度在台展出,有興趣的玩家可前往一探究竟。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

