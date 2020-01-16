WORLDFLAGS 世界192國旗擬侍化 日本畫師創作集結成書

遊戲動漫
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【WORLDFLAGS 國旗擬侍化 動漫】日本的擬人化作品極為專業，大量作品也將事物化身少年俊男；繼早前報道過韓籍畫師將美國加拿大日常生活品牌擬人化後，日本有網站結集當地畫師，將世界不同國家國旗化身為戰國時代美男子「擬侍化」，更集結成書推出，讓國民在2020年東京奧運前加深對參賽國家認識。

相關連結：韓國美男畫師擬人化品牌爆紅

日本Digital Entertainment Asset旗下網站 「世界国旗ポータルサイトWorld Flag」，收集多名日本畫師對國旗擬人化創作，終於將196個國家的國旗結集成書，早前正式推出畫集《ワールドフラッグス　世界196カ国完全データ図鑑》，當中除了美型的國旗男子外，更有相關國家的人文地理資料，以漫畫插圖吸引國民在東京奧運前多認識國旗所代表的國家。Digital Entertainment Asset亦有推出其他「工具書」，在此之前亦有推出《日本の給料＆職業図鑑》，以插圖介紹日本的薪金與職業介紹。

《世界196カ国完全データ図鑑》角色圖鑑【點圖放大】

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《ワールドフラッグス　世界196カ国完全データ図鑑》現於Rakuten樂天日本Amazon上發售，售價1,650日圓。繪本內除了擬侍化角色創作外，亦收錄以196角色創作漫畫，寓教於樂。

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