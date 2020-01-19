80、90年代經典動畫2020大復甦！暴露年齡系列你睇過邊套？

這個2020年資深的日本動畫迷有福了！皆因今年很多經典動畫將會重啟大Reboot，它們部份是重新製作、部份是久違了的延續作，不知當中又有多少齣是你的必看之作？ （文：永高／編：胡劍威）

終於等到EVA電影

《新世紀福音戰士 新劇場版:||》上映時間：2020年6月

雖然是1995年的動畫，不過《EVA》熱潮就像大師兄對少林功夫的愛一樣重來沒有減退過，即使是千禧後新世代動畫迷也非常熱忱。等了多年《新世紀福音戰士 新劇場版:||》上映日期終於確定，單是鐵塔底部向上望的海報已叫人雀躍不已，另外官方遠公布了一系列精品周邊，高橋洋子CD、初號機風扇、主角擺設等，見到就想要！另外到底此作是否新劇場版最後一集呢？還是庵野秀明會將結局一分為二？真相很快揭盅。

手遊《新世紀福音戰士 BattleFields》，遊戲玩法是一對一的指令式戰鬥。

另外喜歡《EVA》的朋友也要留意，日本Mobcast Holdings也會在今年推出手遊《新世紀福音戰士 BattleFields》（エヴァンゲリオン バトルフィールズ），從片段可知遊戲玩法是一對一的指令式戰鬥，使徙們之間的招式均以不同指令輸入，亦有原創劇情，例如零號機跟初號機的戰鬥；遊戲除了有非常豐富的動畫片段，內容更包括將於2020年6月上映的《新世紀福音戰士 新劇場版:||》，對《EVA》來說非常吸引。

《新世紀福音戰士 新劇場版:||》上映日期終於確定，單是鐵塔底部向上望的海報已叫人雀躍不已。

重製經典動畫新番

《乞嚏大魔王》播放時間：2020年春

正確來說這不是九十年代的動畫，甚至八十年代也不是，《乞嚏大魔王》早於1969已經在日本推出，不過香港要到1978年才在TVB播放。由龍之子製作公司製作，也即是《神勇飛鷹俠》及《再造人卡辛》的製作公司。乞嗤大魔王其實是日本版阿拉丁神燈。關鍵是打乞嚏才會出現，再打便會消失，而且經常烏龍百出，是輕鬆搞笑類作品，最難忘除了是他可愛的女兒，還有大魔王一孖超級潤腸嘴，《東成西就》的梁朝偉都是學他（肯定係除非唔係）。

《進擊的巨人》播放時間：2020年秋

雖然是千禧後作品，從2009年開始連載10年、發行突破一億冊的《進擊的巨人》，說它是經典作品相信也沒有人會異議。作者諫山創表示2020年的目標是「連載完了」，而動畫版第四季也肯定是The Final Season ，換言之動畫版將會跟漫畫版一同在2020年完結，諫山創表示已想好故事結局，而且不會是Happy ending。大家也開玩笑地說《巨人》比《ONE PIECE》的結局來得更早，其實在適當的時候完結，是作者對觀眾者負責任的表現，拖得太長沒有人想看。

《魔神英雄傳 七魂的龍神丸》播放時間：2020年春

飛雲、美子同師傅武一郎將會在2020年春天推出全新作《魔神英雄傳 七魂的龍神丸》再聚首一堂。一說起《魔神英雄傳》除了記得龍神號、登龍劍以及經典金句「機會嚟喇飛雲！」之外，我還非常記得由鄭敬基主唱的主題曲，「無盡的天際～藏著了善和真～埋在我心裡似刀～」，當年真的非常喜歡，如果香港有電視台會購買這套新動畫的話，不知可否再找鄭敬基唱主題曲？

《勇者鬥惡龍 達爾大冒險》播放時間：2020年秋

舊時稱作《神龍之謎》的《達爾大冒險》絕對是我等八十後非常珍貴的童年回憶，那時還未懂得分鳥山明（遊戲人設）和稻田浩司（漫畫主筆）的分別，總之《閃電傳真機》（定《430穿梭機》？）播便收看，而且當時還找來蘇永康主唱總覺得非常九唔搭八的《沒有季節的火花》：「爸呢也爸爸～」新作雖說是2020年，不過此作將要等到年尾才會出現，大家還是要望穿秋水多一會兒。

+ 4 + 3 + 2

真人動漫改編作品

《賭博默示錄 遊戲終局》上映時間：1月10日

唔止Avengers有End Game，開司都有！福本伸行於1996年開始在講談社連載的人氣作品，雖然《賭博默示錄》在香港不算非常受歡迎，不過原著絕對是一套非常高質的作品，單是看主角開司每次有新賭局滴出來的大大滴汗已叫人興奮不已，還有每次飲啤酒後彷如置身天堂的情景也令人很舒暢。《賭博默示錄 遊戲終局》繼續由藤原龍也演開司，而且今次更由福本老師寫新劇本，四個全新遊戲「巴比倫之塔」、「最後的審判」、「Dream Jump」、「黃金猜拳」確實令人很想一看究竟。

《浪客劍心 最終章》上映時間：7月3日（上）/8月7日（下）

「超級大帥哥佐藤健回來了！」

這套和月伸宏於1994年《少年JUMP》連載的作品，於2012年首次真人化，導演是我非常喜歡的《龍馬傳》大友啓史，今次終章繼續由他執導，故事將根據漫畫終篇的原著故事，對漫畫迷來說絕對是最完美最圓滿的終結。結局篇將分為兩集《浪客劍心 最終章 The Final》、《浪客劍心 最終章 The Beginning》，分別於7月3日及8月7日在日本上映，希望屆時香港也可以同步上映！

追加：還有一套2020不可錯過的動畫劇場版

《鬼滅之刃 無限列車篇》上映時間：2020年

2019年最炙手可熱的動畫《鬼滅之刃》，將會於2020年推出動畫劇場版《無限列車篇》，繼續由ufotable擔任動畫製作，內容緊接「炭治郎 立志篇」，在火柱煉獄杏壽郎的牽頭下跟炭治郎在列車繼續戰鬥。《鬼滅之刃》之所以大熱，ufotable的功勞絕對最大，當中流麗和細緻的戰鬥場景更是令人看得熱血沸騰。儘管你看過漫畫，今次劇場版也沒有不看的理由。如果未看過漫畫的，建議大家直接跳過漫畫、避開身邊一切有機會劇透的朋友，靜靜等劇場版吧。