Switch小品遊戲推介！鬥智鬥力、必玩Party Game

目前正值遊戲旺季，陸續有一線大作登場，不過SWITCH最近有多款黑馬遊戲登場，它們有不俗可玩性，售價便宜，適合一家大小或相約朋友同玩。除了任天堂標榜體感運動玩法的《RINGFIT ADVENTURE》，以下作品都是筆者推介之選。

UNTITLED GOOSE GAME（鵝作劇）

做隻捉弄園丁的蠱惑鵝

由澳洲遊戲公司HOUSE HOUSE開發的獨立遊戲《UNTITLED GOOSE GAME（鵝作劇）》，其獨特玩法及題材備受玩家歡迎，在外國綜合評級網站METACRITIC更獲得78評分。說到潛入遊戲，大家可能想起《METAL GEAR SOLID》、《刺客信條》之類較硬派的遊戲，而《鵝作劇》明顯搞笑輕鬆得多，玩法要操控一隻鵝，完成各種「整蠱人類」的任務，例如偷走園丁鎖匙、弄濕地方、將偷來的信件棄掉等。既然是「潛入」遊戲，這隻蠱惑鵝當然要避免園丁發現。事實上，此作亦有解謎元素及挑戰性，蠱惑鵝不能貿然去惡作劇或偷東西，而是事先觀察園丁的動靜，例如留意他的移動路線，藉此去部署自己的行動。NS日版（下載版）售價為1980日圓。

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ICHIDANT-R

25年前的SEGA經典之作重現

也許大家玩過SEGA經典動作遊戲《BONANZA BROS.肥瘦大盜》，廠方利用同一人設及畫面風格，推出《PUZZLE & ACTION TANT-R》系列，箇中收錄大量迷你遊戲，集合解謎、砌圖、動作元素於一身。SEGA最近在SWITCH推出的《ICHIDANT-R》，正是《TANT-R》續集，移植自1994年同名街機遊戲，但可供最多4人同玩（網上模式最多兩人），此作收錄約20種迷你遊戲，考驗大家的即場反應，例如看到窗口有多個人影出現，之後解答「最後的人影在哪個窗口出現？」；另一遊戲是限時內鋪好路軌，讓火車駛到指定位置。NS日版（下載版）售價為999日圓，相當抵玩。

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ORI AND THE BLIND FOREST：DEFINITIVE EDITION

畫風及音樂超班的史詩之作

這款《ORI AND THE BLIND FOREST：DEFINITIVE EDITION》是SWITCH近期推出的遊戲，移植自XBOX ONE四年前登場的同名遊戲，由MOON STUDIOS開發，微軟工作室MICROSOFT STUDIOS發行。老實說，由微軟親自發行的XB1遊戲，移植到任天堂主機較為罕見。說回遊戲，此作無論畫風、音樂、玩法及劇情都有超水準表現，玩家要操控守護精靈ORI，在同伴SEIN的協助下探索黑暗森林，遊戲屬傳統橫向動作，玩家要推開大石、避開陷阱、攻擊敵人等，雖然森林範圍很大，但沿途都有指示（可顯示中文字幕）及地圖，大家不用擔心途路。NS日版（下載版）售價2052日圓。

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DISNEY TSUM TSUM FESTIVAL

可愛TSUM TSUM嘉年華

由BANDAI NAMCO推出的NS《DISNEY TSUM TSUM FESTIVAL》，是以迪士旗下絨毛玩具TSUM TSUM為主題的派對遊戲，收錄約10款遊戲，最多可供四打，當中包括冬季奧運項目之一是「冰壺」比賽，《ICE ICE CREAM》玩法類似「層層疊」，畫面上方會掉下TSUM TSUM角色，玩家要用雪糕筒將他們接著，隨著角色愈出愈多，雪糕將會愈疊愈高，如何平衡去避免角色倒下，考慮大家的反應了！NS日版（零售版）售價6710日圓，備有中文字幕。

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SUPER DODGEBALL BEATS

當躲避球遇上音樂節拍

最後介紹的《SUPER DODGEBALL BEATS》，SWITCH美版已經推出，日版則是11月7日。提到DODGEBALL（躲避球），資深玩家可能聯想起《熱血高校躲避球》，而此作則加入音樂節拍元素，玩法要聆聽節拍按鍵，之後擊球打向對方球員。此作備有三種聯賽，至少十支球隊，還有多種提升能力的道具。NS日版（下載版）售價1280日圓。

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