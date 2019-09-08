淺談任天堂SWITCH 2019秋季部署　謎之體感運動遊戲成焦點

任天堂上周公開長約40分鐘的NINTENDO DIRECT宣傳片段，當中分日本及歐美版本，部分內容略為不同，例如歐美片段會介紹SWITCH版《DOOM 64》，即97年同名主觀視點射擊遊戲﹝N64版﹞的重製版；日版就簡介多款日版遊戲，如《九龍妖魔學園紀》、重製《FAMICOM探偵俱樂部》等。透過今次ND片段，任天堂在2019年秋季的部署大致成形，本文就以此探討SWITCH遊戲市場，看看接下來有什麼期待之作吧！

SWITCH終於玩到超任遊戲

不經不覺，任天堂SWITCH推出收費網絡服務﹝NINTENDO SWITCH ONLINE﹞已有一年，今次廠方特別加入20款超任遊戲，一次過「送」給大家，另推出復刻版的超任手掣。不少資深機迷都有玩過超任遊戲，「超任」絕對是童年回憶的重要部分，而廠方前年推出的迷你超任SFC mini/SNES mini，亦掀起RETRO懷舊潮。老實說，SWITCH執行到超任遊戲並不意外，暫且不提有侵權成份的非官方模擬器，而是過往任天堂推出Wii、WiiU及NEW 3DS，玩家都可透過VIRTUAL CONSOLE平台玩到超任遊戲，機能更強的SWITCH，理應可輕鬆模擬到N64、GAMEBOY、GB COLOR等舊作。

今次NINTENDO DIRECT片段未有談及公布大量全新遊戲﹝press-start網站圖片﹞

收費服務NSO推出一年後的今天，終於有超任遊戲，相信是任天堂不欲影響迷你超任銷情，但姍姍來遲總好過沒有吧！首批推出的超任遊戲，部分在迷你超任出現過，而《戰鬥原始人3》、《SUPER FAMICOM TENNIS》、《BREATH OF FIRE 龍之戰士》、《RUSHING BEAT亂》、《WILD TRAX》、《PUYO PUYO通》等屬「首次登場」，尚有吸引力。筆者認為任天堂遲早為NSO會員，推出GB、GBC及GBA遊戲下載，至於何時重溫N64遊戲，就視乎廠方有否打算推出N64 mini。

玩家期待原廠SWITCH專用的超任手掣﹝任天堂圖片﹞

部署秋季市場攻勢

距離2020年僅餘4個月，踏入本月初已陸續有大作登場，相信PS4玩家已投入《MONSTER HUNTER WORLD ICEBORNE》狩獵世界，XB1玩家就玩《GEAR 5》，接下來有《FIFA》年度大戰《PES》﹝即WINNING ELEVEN﹞等。先看看任天堂自家遊戲部署，本月重點出擊是《薩爾達傳說：織夢島》，此作是1993年黑白GB版同名遊戲的重製版﹝當時坊間叫《夢見島》﹞，1998年移植為GBC版﹝加入顏色畫面﹞。當時雖說是GB遊戲，但內容絕不失禮，玩法有《薩爾達》傳統風格，八個迷宮、多種過關道具，只是故事不再是拯救薩爾達公主，打倒宿敵加農，而是主角林克因沉船意外飄到織夢島，如何逃出小島跟一隻巨蛋有關。

任天堂本月大作《薩爾達傳說：織夢島》﹝任天堂圖片﹞

屬ARPG的《織夢島》在本月20推出，LEVEL 5同日推出RPG《二之國：白色聖灰女王》，後者移植自PS3版本﹝原版為NDS遊戲﹞，動畫由吉卜力工作室負責，音樂創作是久石讓，這個組合相信大家很熟悉。筆者玩《二之國》爆機有4、5次，此作真的是日式RPG的佳品，尤其是角色設定及魔法符咒，值得推介，較可惜是LEVEL 5作品至今未有中文化。當然，大家別忘記SWITCH LITE當天同日推出，香港零售行家對這部「閹割版SWITCH」反應一般，畢竟很多人習慣上街玩手機，而不是拿著手提遊戲機或SWITCH，所以SWITCH LITE未必會掀起熱潮，只算是讓玩家多個選擇，以較低價錢門檻去玩SWITCH，但就失去體感操控、接駁電視輸出、無法拆開手掣「一機兩玩」等功能。

當然，別忘了9月27日《勇者鬥惡龍XI S》，筆者玩PS4、3DS版各爆一次機，早前花了5小時玩NS的試玩版，單是追加配音、加速戰鬥已有不一樣的感覺。由於NS版會加入新劇情，若大家是忠實DQ迷，NS版無論如何都要爆一次機，尤其那個穿梭《DQ》舊作的外傳故事，絕對值得一試！

+ 2

再看十月，任天堂重點推介是《LUIGI’S MANSION 3》，廠方在今次ND片段介紹篇幅不多，但重點是追加多人同玩元素，主故模式有兩人CO-OP，另設8人同玩的PARTY派對模式，大家在沙漠、的士高舞會等版圖齊齊捉鬼，相信會非常歡樂！再看看其他廠商的作品，10月有《WITCHER III》、可愛風格的《TSUM TSUM》、全新RPG小品《LITTLE TOWN HERO》及數碼暴龍粉絲必玩的《DIGIMON STORY YBERSLEUTH》，看到RPG比較多。

11月方面，打頭陣有SEGA《MARIO & SONIC AT東京2020奧運》，MARIO對超音鼠的奧運遊戲，之前SEGA出過幾集，今集較為特別的是，廠方特意設定兩個世界，即1964年、2020年的東京奧運若玩回1964年版本，遊戲會改以紅白機那種2D點陣圖進行，大玩懷舊風格！至於收錄體育項目有21種，部分支援體感操作，又是一款招呼親朋的必備派對遊戲。

去到11月15日就是神作《POKEMON 劍/盾》降臨，上次《POKEMON 比卡超/伊貝》登陸NS，遊戲世界改為3D版圖，支援手遊《POKEMON GO》等，筆者為了儲糖果進化為「美錄梅塔」，都花了三個月！《劍/盾》作為正傳新作，有新精靈、新對戰﹝包括精靈巨大化﹞、連野外露營察飯都有，要成為一流訓練員，看來要花很多工夫呢！

任天堂王牌未出

部分網民覺得今次ND片段，主要介紹已公開的遊戲、新DLC，以及介紹二線作品為主，算是有驚喜，但未見震撼。筆者覺得《大亂鬥》追加「餓狼」TERRY是較為特別，尤其是介紹方式以《拳皇》開頭片段，一眾角色未能收到邀請信﹝傑斯第N次墮樓﹞，最終落在TERRY手上。其他廠商角色加入《大亂鬥》，除了DLC收入外，還有相關Amiibo等周邊，對任天堂及其他廠商都有利，我估計今後會有更多SNK角色加入《大亂鬥》，大家看看TECMO KOEI《DOA 6》已有不知火舞、KULA，說不定將來MARIO會遇上八神庵、草薙京。

「餓狼」TERRY進軍《大亂鬥》﹝任天堂圖片﹞

至於WiiU《幻影異聞錄FE》移植到SWITCH亦算意外，畢竟WiiU有很多出色作品，奈何主機銷情欠佳而受忽視。雖然筆者都儲了廿多款WiiU遊戲，但不太介紹這些好遊戲，以SWITCH新姿態示人，其中ATLUS製作的《幻影異聞錄》將於明年1月17日推出，是《真女神轉生》、《火焰之紋章》混合體，再加入東京現代舞台、歌舞及特攝片變身場面，更重要是加入中文字幕﹝WiiU遊戲沒有中文化﹞，單是這點已值得期待！

筆者認為任天堂仍有王牌未出，包括《BAYONETTA 3》，以及歐美玩家極為期待的《METROID PRIME 4》，前者由白金工作室製作，其中上集開發總監橋本佑介，在今年2月辭職，未知對《3》開發工作有否影響；至於《MP4》開發一度遇阻滯，任天堂早在2017年公布此作商標，但今年初傳出開發情況不理想，決定交由RETRO STUDIOS接手負責，好處是這個團隊正是《MP》系列「原班人馬」，但意味之前兩年的開發工作報廢，要重新再做，大家只好多等一會。筆者認為，隨著SONY及微軟很大機會，在明年底分別推出PS 5及XBOX SCARLETT，任天堂有可能刻意將《MP4》及《BAYONETTA 3》，甚至是傳聞中的SWITCH PRO主機收起，待明年才公布。

後記：SWITCH再掀《Wii Fit》嗎？

筆者在截稿前收到任天堂消息，指本月12日會公布SWITCH新周邊產品，看來是一個較大的彈性塑膠圈，配以另一個較細，可綁在大腿的膠帶，玩家先將JOY CON控制器綁好，之後做出多種體操、運動等動作。從片段中，外界大致估計這周邊屬於「體感遊戲」或「運動遊戲」，簡單點形容就是SWITCH版《Wii Fit》精神作。回想起Wii版本《Wii Fit》在07年推出，當時一度掀起健身遊戲熱潮，09年有加強版《Wii Fit PLUS》；去到2013年有《Wii Fit U》，但WiiU銷情普通，連帶遊戲亦無法帶起話題。這次SWITCH體感運動遊戲，會否再掀《Wii Fit》熱潮，就要屆時看看遊戲內容再作分析了！