【七龍珠Z 卡卡洛特Kakarot攻略】三星食材入手位置一覽

【七龍珠Z 卡卡洛特Kakarot攻略】PS4遊戲《七龍珠Z 卡卡洛特》已經推出，以動漫改編遊戲來說本作算是可以一玩；以下整理遊戲中各三星食材的入手方法。

注意遊戲中所有三星食材都需要進入「人造人篇」（打完菲利再推進少許劇情）後才能獲取。而絕大部份兩星食材在進入人造人篇後隨意採集均可獲得，就不特別列明。亦因此不建議在人造人篇之前花費太多時間收集食材。

另外在收集食材或素材時，記得多留意地圖上NPC的對話，會提示稀有食材及素材的位置，經過就順道去收集吧。

探索時地上的藍色光點就是三星食材，而紅色光點主要是兩星，但（進入人造人篇後）也有不低的機會獲得三星食材。最後就是金色的動物會掉落最高級食材（感應氣時會以紅金色表示），見到時就快快去收集吧。

再三提醒所有三星食材都需要進入「人造人篇」後才能獲得，主線進度未達的話不論找多久都不會找到。

肉類食材：

打獵獲得（接近動物後按Ｏ），恐龍肉需要用氣彈打暈恐龍獲得。

特級霜降恐龍肉- 東部大峽谷區域、東南部山岳區域、中央原野區域、西部大沙漠區域、大陸中心區域、北部山岳區域 打恐龍獲得*需要到達魔人布歐篇後才能獲得

特級黃金瞪羚肉- 東部大峽谷區域、東南群島區域、中央原野區域、南極群島區域、西部大沙漠區域、大陸中心區域

特級金鹿肉- 東南部山岳區域、西部大地區域、西部森林區域 打鹿獲得

上等馴鹿肉- 北部山岳區域 打馴鹿獲得

上等白狼肉- 北部山岳區域 打狼獲得

特級金狼肉- 東部大峽谷區域、東南部山岳區域、中央原野區域、西部大地區域、西部森林區域、大陸中心區域、北部山岳區域

冰漬兔肉- 北部山岳區域 破壞地圖上的冰山後拾取獲得

海鮮類食材：

魚卵和海藻在海旁、海底拾取，魚肉則要釣魚才能獲得。

特級黃金魚卵- 東南群島區域、南極群島區域、西部大地區域、北部山岳區域*需要到達魔人布歐篇後才能獲得

黃金活跳跳鮮魚- 東南群島區域、南極群島區域、西部大地區域、北部山岳區域

*注意是直接在海底拾取而非釣魚

巨魚大腹肉- 新那美星和界王神界以外的全地區釣魚獲得

巨魚三角肥肉- 新那美星和界王神界以外的全地區釣魚獲得

特級白玉貝- 東南群島區域、南極群島區域、西部大地區域

比較易採集的位置是南極群島，提示NPC外稍遠處的海底遺跡般的地點

有光澤的海苔- 東南群島區域、南極群島區域、西部大地區域

比較易採集的位置是南極群島，提示NPC外稍遠處的海溝（該處有個海底礦脈）

穀物系食材：

主要在村落和民居中拾取，獲得量較少，兩星的建議直接去食材店買比較快

白銀米- 東南部山岳區域、中央原野區域、南極群島區域、西部大地區域、北部山岳區域

黃金小麥- 東部大峽谷區域、西部大沙漠區域、西部森林區域、大陸中心區域

果實系食材：

最容易拿到的三星食材，進入人造人篇後在各個地圖的果樹林處（特別是東南部山岳區域和聖地花梨）繞幾圈就能大量入手，撿得較勤力的話可以甚至多得可以拿去商店賣錢。

特秀級蘋果- 東部大峽谷區域、東南部山岳區域、中央原野區域、西部大地區域、西部森林區域、大陸中心區域

特秀級水蜜桃- 東南部山岳區域、西部大地區域、西部森林區域

特秀級芒果- 東南群島區域、南極群島區域、西部大沙漠區域

椰子- 東南群島區域、南極群島區域、西部大沙漠區域

蛋系食材：

特級蛋- 東南部山岳區域、中央原野區域、西部森林區域、大陸中心區域

很建議去膠囊公司收集，裡面有養雞可以撿到雞蛋（兩星和三星的也有）；反正任務關係經常要出入膠囊公司，每次都去收一轉雞蛋吧。

巨卵- 中央原野區域、大陸中心區域

在中央原野巨域中間的大樹樹頂可以拾到

果凍狀的卵- 大陸中心區域、北部山岳區域

蔬菜系食材：

同樣是主要在村落、民居附近獲得。森林和草地等也有低機會見到。

品質良好的胡蘿蔔- 東部大峽谷區域、東南群島區域、東南部山岳區域、中央原野區域、南極群島區域、西部大地區域、西部森林區域、大陸中心區域

品質良好的洋蔥-東南部山岳區域、中央原野區域、西部大沙漠區域、西部大地區域、西部森林區域、大陸中心區域、北部山岳區域

香氣濃郁的香草- 東部大峽谷區域、東南群島區域、東南部山岳區域、中央原野區域、南極群島區域、西部大沙漠區域、西部大地區域、西部森林區域、北部山岳區域

竹筍- 東南部山岳區域

款冬花莖- 東南部山岳區域、北部山岳區域

麻辣香菇- 中央原野區域、西部森林區域、大陸中心區域