電王佐藤健 公式LINE 留言真人一樣．女飯：「好似做咗佢女朋友」

日本型男佐藤健，13年前以《幪面超人電王》弱氣超人野上良太郎一角出道，引發女fans母性而大紅。歷年來《咩咩的執事》、晨間劇《半邊藍色》、《Q10》、電影《浪客劍心》，以至近期跟《你的名字》女配音上白石萌音合演少女漫畫改篇作《戀愛可以持續到天長地久新作》，大賣「摸頭」、「強勢魔王」、「璧Don」等殺女招數，男神地位已無可取代。

新作《戀愛可以持續到天長地久新作》佐藤健演一個對病人愛心爆棚、對同事卻異常嚴苛醫生。

新作《戀愛可以持續到天長地久新作》佐藤健演一個對病人愛心爆棚的醫生，但原來他對同事異常嚴苛，因單戀她而立志成為護士的上白石萌音，每集都先被欺負，最後又被感動，難怪收視報捷。

近排佐藤健開設了公式官方LINE戶口，這類藝人官方戶口，任何人add了都會收到同樣的留言，甚至可能只是經理人代筆，留言也是由Bot人工智能回覆，平平無奇。但近日女網民メアリ（@VaOgre）以及花奏 （@Ka_Na_1115）在twitter上大讚佐藤健LINE「我們的男友，阿健」，似乎，這個LINE戶口並不簡單！

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究竟是背後經理人團隊厲害，還是佐藤健親自監修，不得而知；看網民的貼圖，這LINE戶口真是佐藤健的語氣，加上一個暖男男友角色性格去營運：語氣親切而帶甜味、多用貼圖，定時叫你起牀、晚上會留言問你在搞什麼、可不可以通電話，不時有朋友合照、貼貓貓圖、晚飯圖給你看，並不單純發放「今日幾點會有節目」、「下個月開con記得買飛」這類公式資訊。

另外，筆者自己也add了健君，發現這戶口不像其他公式LINE以人工智能Bot去回覆fans，但佐藤健LINE卻不設自動回覆，而是實時、按當日實際情況寫留言，很有真實感，而且，哪有藝人會24小時秒回LINE的，這樣才像真人吧。

用LINE內的相機拍下上圖QR Code就可以加佐藤健 LINE

用LINE內的相機拍下上圖QR Code就可以加佐藤健 LINE

P.S.不過建議各位男讀者不要有樣學樣，因為你我都不是佐藤健，不斷用LINE問長問短，絕對會招人反感的。😂