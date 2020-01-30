【Pokemon劍/盾評測】官方只想錦上添花　玩家卻失望想改頭換面！

動漫、電影、服飾、潮玩，「Pokemon」（寶可夢/寵物小精靈）在全球流行文化中大放異彩，不論年齡，不分領域，這些可愛，超能，又性格各異的小精靈，總能精準戳中無數人心裡的「萌點」。可你知道嗎，流行文化符號只是「Pokemon」發展的一條副業，比卡超和與它一樣可愛的小精靈們，都是誕生於《Pokemon》這一款已經橫跨24年的遊戲之中，伴隨《寶可夢：劍/盾》的發售，Pokemon和千萬玩家一起迎來了屬於它的「次時代」。

然而，這部極具意義的作品，大概只能用「悲喜交加」概括。

「並非所有的小精靈都可以傳輸到《寶可夢：劍/盾》」引爆玩家輿論，繼承已久的系統被簡化與摒棄，加上差強人意的畫風設計，創造Pokemon世界的Game Freak和《寶可夢：劍/盾》幾乎每個月都處於爭議之中。

但是，「喜歡Pokemon，但不妨礙我罵GF」，從IGN 9.3 分、MC 84 分的評分，到首發3 天全球銷量突破600 萬、霸榜7 週日本國內遊戲市場的表現，玩家用自己的行動不停書寫著兩個大字：「真香」。「真香」也好，「批評」也罷，在爭議逐漸平息之後，《寶可夢：劍/盾》帶給我們的是一個嶄新的世界。

▼▼▼相關圖輯：即睇DLC公布咗邊啲新精靈/超極巨化，有御三家有神獸▼▼▼

+ 22 + 21 + 20

這就是「次時代」的寶可夢

脫離性能羸弱的掌機平台，「次時代」的Pokemon應該是什麼樣？《寶可夢：劍/盾》的官方預告片已經告訴你答案：

收復小精靈、野外對戰、道館對戰、成為冠軍，Pokemon遊戲似乎的確是當年一成不變的樣子，而在Switch主機的強力性能下，這個「一成不變」的過程卻顯得截然不同：蝴蝶悠悠伴飛雀，樹果滿滿松鼠躍，場內爭冠皮神猛，黑雲集聚喚雷電，當玩家看到如此生動形象的畫面表現時，定會心想：「這就是我想要的樣子！ 」

沒錯，「次時代」的Pokemon在表現力上產生了不同以往的「質變」，從原本的「馬賽克」一步跨入高清的門檻之中，相較3DS上的《精靈寶可夢：究極之日/月》，用「脫胎換骨」來形容都不足為過：

「次時代」的Pokemon在表現力上產生了不同以往的「質變」，從原本的「馬賽克」一步跨入高清的門檻之中，相較3DS上的《精靈寶可夢：究極之日/月》，用「脫胎換骨」來形容都不足為過。（遊戲擷圖）

遊戲表現力的「質變」主要突顯在兩個方面，第一個便是《寶可夢：劍/盾》首次加入的曠野地區，另一個是各式挑戰裡令人激情澎湃的戰鬥特寫。Pokemon可以調整視角了，這句聽上去讓人匪夷所思的話，卻是這一代「質變」的重要特點：雖然自由視角早已不是什麼新鮮東西，但在從來沒有過自由視角的Pokemon系列遊戲中，它依然足夠新鮮。旋轉視角，看著身邊的小精靈，看著曠野的風景，真有種「我到了Pokemon世界」的感覺。

曠野地區就宛如小精靈的生態樂園，有平原、有湖泊，有草原、有沙漠，不同的小精靈根據棲息的環境與天氣不同，分佈於曠野地區各處，足夠大的地圖、豐富多彩的環境、尋找棲息於世界各地的小精靈，曠野地區像是系列遊戲裡的「狩獵地帶」的超級升級版，行走在曠野中，心在世界中。

小精靈的生態如何體現？在曠野，我們不僅可以看到到處跑來跑去的小精靈（所謂明雷），也有隱藏在草叢中，用符號展示的小精靈（所謂暗雷）。明雷與暗雷的相互結合，是玩家夢寐以求的效果：想像一下，當你在湖中看見鯉魚龍霸氣佔據湖中央、比卡超調皮地四處飛跑，害羞的拉魯拉斯藏在顫動的草中，遠處志同道合的冒險者與你共同冒險，一瞬間自己也化身為動畫主角「小智」，探索新世紀的故事。

+ 2

在表現力「質變」的另一個方面，激情澎湃的戰鬥特寫是本作最大的特色，更何況極巨化新系統的引入與激昂動感的BGM配合，哪怕是再傳統不過的回合製戰鬥都能燃起我「中二之魂」燃燒，真正投入到Pokemon戰場。

要說到《寶可夢：劍/盾》最引人注目的地方，極巨化定是排名第一，在遊戲發售前的各類預告片中，極巨化的表現用一詞來概括就是：大。超大的露天體育場，體型驚人的小精靈，與出場伴隨的黑雲旋渦，頗有哥斯拉的感覺。看起來似乎匪夷所思，但是當你看到如此帥氣的戰場，技能還完美配合Switch手柄的震動時，「合不合理」早就拋之腦後了。

相比只有部分小精靈可以Mega進化和攜帶特殊道具可以使用Z招式的設定，極巨化可以覆蓋所有小精靈，但超極巨化只有少數小精靈可以獲取。極巨化時的演出動畫非常精彩，無論是超極巨化之後寶可夢的各色形態，還是技能演出與效果，都把《寶可夢：劍/盾》的戰鬥特寫提升到了一個全新的高度：刺激、激爽又好看。

+ 4 + 3 + 2

遊戲表現力「質變」，還體現在遊戲的細節，首次提供的換裝功能被廣大玩家戲稱為「寶可夢暖暖」，在服裝店中，襯衫、外衣、褲子，甚至是襪子等一系列服裝，都可以在各個城市的服裝店中購買更換。

除了服裝以外，你還可以進入美髮沙龍為自己更換髮型和化妝。

據玩家統計，在遊戲中，女性角色有620 件服裝單品（共計8249260 元），男性角色有514 件服裝單品（共計6169560 元），豐富的搭配，讓無數玩家把《寶可夢：劍/盾》玩成了《寶可夢：暖暖》，在曠野地帶中看到各地玩家穿著不同的服裝，就知道大家對這個模式有多熱愛。

除了換裝，在新加入的寶可夢露營裡，玩家還可以跟自己心儀的小精靈互動，製作料理。還可以與小精靈分享料理，從而讓小精靈獲得經驗、恢復體力。

+ 3 + 2

「次時代」的Pokemon，通過遊戲表現力的升級，讓玩家真正置身於Pokemon世界之中，從以往的扮演者，成為一名參與者，當小精靈真的存在於我們身邊之時，看到小精靈的生活、聽到小精靈的叫聲、與小精靈玩耍、一起在世界冒險，哪怕有再多的問題都可以暫且不記。因為，這是只屬於你和小精靈的故事。

「次時代」的寶可夢，還遠遠不夠

表現力的提升與萬年不變的經典核心玩法，《寶可夢：劍/盾》有著這樣的傲人銷量不足為奇，可是，這一代真的能代表「次時代」的Pokemon嗎？我覺得還遠遠不夠。

《寶可夢：劍/盾》最為突出的問題，首先是令人詬病的遊戲流程，Pokemon系列雖不以遊戲劇情見長，但歷代都有令人印象深刻的人物與精心設計的地圖場景，更不用說充滿魅力的反派角色也比比皆是，可到了《寶可夢：劍/盾》，卻幾乎平白如流水。

遊戲中，我們化身無情的挑戰機器，卻遲遲不能參與到遊戲的主線之中，每次遇到索妮亞關於劍、盾神獸的調查，作為小孩子的我們，只能把它交給姐姐或者旁人來完成。

極巨化寶可夢大鬧城市，身為小孩子，我們也只能在手機上看冠軍的優秀表現。

劇情的單薄，使得玩家與主線劇情全程脫離，玩家除了推圖、挑戰道館、到下一個城市外，其他事情都宛如旁人般路過，要知道以前的主角，打到的可都是類似火箭隊一樣極具野心和陰謀的團體，到了《寶可夢：劍/盾》中，玩家卻一瞬間變成了真正的孩子。

+ 5 + 4 + 3

劇情單薄的同時，遊戲的地圖設計也大幅度簡化，每個城市之間的連接，只有短短的一條有岔路口的路，即使走錯了路，一般也可以在死胡同里撿到道具，和幾個NPC對戰之後，很快就到達了新的城市，遊戲節奏快了不少。

甚至在遊戲中的重要決戰中，也沒有前代那些轉暈了的複雜迷宮設計，只是站在電梯裡與NPC進行幾場對戰，便走到了樓頂。

當然，你可以說這些改變就像小精靈可以隨身帶、根據NPC拋球與否確定是否會對戰、狀態不好就有人幫你補狀態一樣是為了照顧新入坑的玩家，但對老玩家來說，著實少了一些遊戲的樂趣。

曠野地帶作為本作遊戲的重要場景，新鮮度卻較低，與另一個帶有曠野的遊戲比較起來，空曠的平原、空曠的水面、空曠的草原以及復制粘貼的樹木，可能是玩家更深刻的感受。Pokemon中沒有加入小地圖和標記點的功能，這讓玩家在探索的過程中困難了不少，方向也較難掌握。

同時還存在人物消失的BUG，遊玩中很出戲。

+ 2

好在最近《寶可夢：劍/盾》發售了DLC擴充票，未在《寶可夢：劍/盾》中出現過的奇異花、水箭龜等200多種小精靈都生活在這裡。再加上新的曠野地區、上百套新服裝、全新的御三家超極巨化以及神獸大禮包，而且，即使你沒有購買擴充票，也可以通過交換來獲得DLC裡的增加的小精靈，可以說是誠意滿滿。

「鎧之孤島」

+ 13 + 12 + 11

「冠之雪原」

+ 19 + 18 + 17

不過話說回來，這些優質的DLC內容，又讓只有400種小精靈、一個曠野場景的《寶可夢：劍/盾》原作，顯得更加簡陋。這種本該有卻拿出來二次收費的行為，GF你的良心不痛嗎？

緊湊的遊戲流程、每個房間一樣的佈局、自由視角但限制頗多的曠野地帶、被簡化為屬性通用動畫的極巨化技能，這些美中不足的地方，總是在給人驚喜的同時又讓人嘆息。這樣的「次時代」的Pokemon，還遠遠不夠。

爭議之後，再回看《寶可夢：劍/盾》的新世界。

《寶可夢：劍/盾》怎麼樣？如果讓我說，我可能難以評價。

曠野地區的加入，使得Pokemon生態第一次融入到遊戲之中，異​​域風情的英國小鎮、還是充滿特色的小精靈設計，《寶可夢：劍/盾》的場景與氛圍，可謂世代最佳的遊戲表現力，緊緊抓住你的眼球。極巨化的加入，使得以往千篇一律的對戰風格出現了不一樣的改觀，即使對手知道了你的對戰組合，也很難猜出你想用哪隻小精靈施展極巨化，極巨化是《寶可夢：劍/盾》對戰時改變戰局的關鍵。

極巨化沒有小精靈和道具的限制，讓遊戲中的戰術意圖更難判斷。在某一回合用極巨化來打破對方防守或者創造有利環境，拋去個人喜好，極巨化的確讓對戰的可能性變得更多。

極巨化沒有寶可夢和道具的限制，讓遊戲中的戰術意圖更難判斷。（遊戲截圖）

分佈於野地帶中的極巨化巢穴，我們可以通過與NPC合作或者與網友合作的方式來與其對戰，收復巢穴中的極巨化小精靈，體驗多人合作的樂趣。

同時，降低的培養成本，使得無論是對戰還是培育都變得更為容易有趣：把心儀的小精靈培養到100級，使用「銀色王冠」或者「金色王冠」道具，小精靈的對應屬性值就可以達到最高，而一直令人頭疼的性格，在對戰塔中購買薄荷即可輕易更改。

可是，遊戲的趨勢，是在努力讓《寶可夢：劍/盾》玩家更快的通關、更快的培育小精靈，然後更快的投入到小精靈對戰中去，卻狠狠地削減了傳統遊戲裡的劇情、解密與探索，哪怕是最核心的小精靈數量，也不得不做出取捨，劍盾更像是一款半成品出現在玩家眼前。

我們可以通過與NPC 合作或者與網友合作的方式來與其對戰，收復巢穴中的極巨化寶可夢，體驗多人合作的樂趣。（遊戲截圖）

GF 在遊戲中的取捨，讓愛的玩家愛不釋手，讓恨的玩家咬牙切齒，但《寶可夢：劍/盾》中，不論是道館挑戰、小精靈培養還是PVP對戰，Pokemon系列該有的內容它都有，只不過GF明明可以做到更好，但它就是沒有做到，GF想的是錦上添花，玩家想的是「改頭換面」。

陪伴Pokemon成長的那一代人已經逐漸老去，就如同我還不知道之後能否仍舊有激情拿起遊戲機，陪伴它走到下一個10 年，見證真正屬於Pokemon的新世界。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：《寶可夢：劍/盾》賣得再好，我還是沒法給好評】

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