【人中之龍7】攻略　將棋排名戰、解殘局簡單出貓取勝

遊戲動漫
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《人中之龍7》的小遊戲當中，將棋可能再次是最令人困擾的一個，因為它不能像賭場那樣單靠買籌碼來跳過，而必須真的要下棋，另一方面「銀螳螂」也要靠將棋分來交換。如果你完全不懂將棋，以下就提供簡單出貓(出千)攻略.

今集將棋提供了「排名戰」、「突破考驗」及「將棋解殘局」三種玩法，每項都各自有難度分級，並依難度取得將棋點數。因為「夜店女王」的最強武器「愉悅之鞭 極」強化途中需要用到3個「銀螳螂」，所以要賺到將棋9000分才夠換取。如果買了DLC，職業「惡魔」的最強武器亦另需3個「銀螳螂」。基本上最易賺分的是先玩「將棋解殘局」，在解完全10關後，如再想賺分才玩「排名戰」。

關於「酒與幹架與男人與將棋」：

將棋獎勵中可以用3000分換取到一個特別道具「酒與幹架與男人與將棋」，因為說明不足一般不知道有什麼作用。其實此書是讓自動戰鬥的戰略增加「防衛春日」一項，作用不多不太需要換取。

將棋解殘局 1~10 關出貓攻略：

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將棋排名戰出貓攻略：

排名戰方面我們可以一如以往的「出術」，就是使用網頁、手機App的將棋程式，設定最高難度的電腦來對照下棋。以往我們可能使用K-Shogi電腦程式，不過為方便手機及各平台都可以使用，比較推薦它的姊妹網站「ぴよ将棋」(PiyoShogi)，它有iOS/AndroidApp以及多平台通用的網頁Web版，非常方便。以下圖文說明使用及設定方法：

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