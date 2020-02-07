日本立體拉花達人　神還原鬼滅之刃、千與千尋無臉人、比卡超

隱藏在裏原宿巷弄中的2樓咖啡店「REISSUE」，有位叫做George 的日本拉花達人，只要你將想要的圖案拿給他看，他就能用拉花照著做出來，無論是各式各樣的寶可夢，或是現在很紅的動漫《鬼滅之刃》通通難不倒他，超高的還原度簡直就像是在紙上畫出來的，重點是還可以做成立體的，連主題咖啡廳的咖啡拉花都沒他這麼厲害！

George經常在SNS上發表各種拉花作品，在Twitter更是擁有超過20萬個追蹤者。（Twitter@george_10g）

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此外George經常在SNS上發表各種拉花作品，在Twitter更是擁有超過20萬個追蹤者，除了卡通圖案的拉花，他還可以幫你繪製拉花自畫像，許多外國人都因此慕名而來，專程到店裡請他製作自己的肖像拉花！連日本搞笑藝人中山翔二Cos成大崗的樣子都被George做成拉花，只是很顯然即便用了兩杯咖啡依然塞不下大傑那長到突破天際的頭髮！

George以咖啡拉花神還原了中山翔二Cos成大崗的樣子。（Twitter@george_10g）

不過2D的拉花對George來說真的只是小菜一碟，看到他的3D立體拉花作品，小編真的差點忍不住要跪下去了～（請收下我的膝蓋）包含最新的《寶可夢劍／盾》御三家：敲音猴、淚眼蜥、炎兔兒，還有來電汪、托戈德瑪爾、大蔥鴨、卡比獸等寶可夢通通做得栩栩如生，好像下一秒就要從咖啡杯裡蹦出來，讓人有股衝動想要拿出精靈球把牠們一一收服。

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除了正正經經的拉花，George如果惡搞起來也是一點障礙都沒有，看看這霸氣的右勾拳比卡超，以及下顎突出的戽斗比卡超，你是不是也很想要一隻呢？

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