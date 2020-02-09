The Witcher 獵魔士 官方認可銀劍神還原 波蘭鑄劍師：訂單爆多！

【The Witcher 獵魔士 銀劍】波蘭遊戲廠商 CD Projekt Red 製作的《The Witcher》遊戲系列大受遊戲迷歡迎，《The Witcher 3: Wild Hunt》遊戲作品仍然熱賣，連帶電視劇《獵魔士》網絡熱播燃燒巫師熱！一名同是波蘭人Fans，自行鍛製《The Witcher》主角Geralt的配劍仕樣，所屬工作室更收到來自全球訂單，皆因連官方都認可鑄劍師的作品！

波蘭人Artur Wysocki 本身為一名業餘鐵匠，喜歡鑄造古代兵器，其工作室Kaer Morhen Forge近日接下大量訂單，原來是因為Artur Wysocki 在Facebook上發表有關他自行鍛製《The Witcher》主角Geralt佩劍 Zireael，劍身刻上的文字忠實呈現，在工作室官網發表後，表示可為世界各地fans製作銀劍、鐵劍等配劍代客製造，收費由400歐元起（約HK$3405）。

兩款獵魔士主角Geralt可以代客訂製。 【Kaer Morhen Forge Facebook圖片】

主角Geralt佩劍 Zireael刻上「Dubhenn haern am glândeal, morc'h am fhean aiesin」字樣【Kaer Morhen Forge Facebook專頁】

Artur Wysocki 同時亦有製作精製鐵狼劍（Mastercrafted Wolven Steel Sword），劍柄有Geralt出身、巫師學校的狼頭標誌，所製的劍總長123cm、鐵造劍身約90cm，重量達1.5kg，根據遊戲及小說描述製作。

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Kaer Morhen Forge 在Facebook表示，自開始展示兩款配劍後，其工作室已收到超過300張來自各地電郵查詢製作訂單，Artur表示將會逐個回覆，並表示該原形劍製造時間歷時3年多，希望投產後會加快鑄劍時間。

在未來的計劃中，Artur Wysocki表示有相當高的可能性會製作整個《The Witcher》系列中最傳奇的寶劍：Sihilla！據《獵魔士》小說作者 Andrzej Sapkowski 於《 Baptism of Fire》中形容Sihilla長約40寸，劍身刻上神秘符號，是略帶藍色、鋒利無比的「絕世好劍」，Artur Wysocki亦希望將鑄劍過程，以開始YouTube頻道記錄。