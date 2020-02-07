《初音未來Project DIVA MEGA39's》即將發售　服裝髮型道具任砌

遊戲動漫
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SEGA Games 針對預計於 2 月 13 日發售的 Nintendo Switch 專用遊戲軟體《初音未來 Project DIVA MEGA39's》公開了「PV 欣賞」與「自訂」功能的相關資訊。

關於「PV 欣賞／播放 PV 播放清單」

「PV 欣賞」是一項可慢慢享受樂曲 PV 的功能，欣賞 PV 時可使用 Nintendo Switch 主機功能來拍攝畫面截圖。此外，玩家還能使用「播放 PV 播放清單」功能來連續播放自己喜愛的樂曲。

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關於「自訂」

在「自訂」項目裡，玩家可購買和設定服裝模組／髮型／自訂道具，以及更改進行節奏遊戲時的設定。 尚未持有的道具可使用遊玩節奏遊戲獲得的「VP」購買，購買後即可設定。

【自訂髮型】

設定中的服裝模組的髮型可更換成其他服裝模組的髮型（部分服裝模組無法更換髮型）。

【自訂道具】

可設定「頭」、「臉」、「胸口」以及「背部」各部位的自訂道具。 若尚未持有道具，用 VP「購買」後即可穿戴。 自由搭配喜愛的道具，享受精彩多變的穿搭樂趣吧！

※本新聞稿畫面為日文版開發內容。正式發售產品為繁體中文版。

※遊戲中的樂曲曲名與歌詞恕不納入中文化範圍。

【產品概要】

商品名稱：初音未來 Project DIVA MEGA39’s

遊戲平台：Nintendo Switch™

發售日期：預定2020年2月13日發售

遊戲語言：繁體中文字幕／日語語音

遊戲類別：音樂／跳舞

遊玩人數：1人

遊戲分級：輔導級15＋

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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