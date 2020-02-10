【武漢肺炎】PS4超耐玩精選遊戲　GAME迷足不出戶打機口罩都慳返

香港受武漢肺炎新冠狀病毒影響，市面一遍瘋狂搶購口罩、廁紙等日用品，學生被迫停課連部分打工仔也未能上班或要HOME OFFICE。對於不問世事的遊戲迷來說，除了不屑跟人一般見識搶生活物資外，最佳抗疫方法當然是留在家中打機，連口罩都不需要，可是如此多的時間到底玩什麼遊戲才能打發？本文就推介幾隻近來推出的PS4作品，它們都有個共通點…就是「長氣」！超耐玩。

遊戲時間30小時以上新作推介

由2019年尾開始到這個2月PS4推出了不少大作，但當然不是隻隻都有超長遊戲時間，要稱得上耐玩，筆者認為最少要有30小時以上，在這個門檻下，小島秀夫神作《死亡擱淺 Death Stranding》及《G世代火線縱橫 SD GUNDAM G GENERATION:CROSS RAYS》肯定當之無愧！此兩個遊戲動輒要花上50小時才能爆機，而《GGEN》如果想儲齊100%的話可能真的要幾個星期不停玩，最適合宅宅們閉關。

《GGEN 世代火線縱橫》一隻GAME就可以玩足幾個星期，遊戲迷要14日不外出其實唔難！

另外，同是光榮出品的《無雙OROCHI 蛇魔3 Ultimate》和《三國志14》也是極花時間的遊戲，前者新加入的系統用了無敵的「運氣」設定，換言之玩家要不停刷裝刷人物，才能達到白金獎盃，假如閣下連原本《無雙OROCHI 蛇魔3》也沒玩過的話，由頭打一次相信一個月都不用出街了……最後說說大受好評的《人中之龍7》，一改過去系列的動作玩法變成RPG，基本遊戲時接近40小時，連同小遊戲和育成要素，要全部完成最少都要50小時以上！只要有這些遊戲陪伴，想14日不外出話咁易。

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+ 7 + 6 + 5

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同場加映玩極唔完之選

上述遊戲雖然耐玩但始終有爆機的一天，如果大家說「我一日打足12個鐘」30小時實在不夠，那麼就要找回一些舊作來充實時間了。想在家躲足14日，玩極唔完的遊戲是必需，以下幾隻不止自己一個人玩，連朋友們都可以一齊玩個不停，反正大家都不能外出，那麼齊齊上PSN打機也是不錯的Gathering，衛生又安全，大聲交談都不怕有口水飛沬。