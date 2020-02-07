【人中之龍7】攻略　花牌、株牌簡單上手打高級賺分心得

《人中之龍7》今集都同樣有花牌(花札)及株牌(株札)玩，這兩個日本傳統的遊戲牌，因為對我們來說太過陌生，每集大家都可能將之Skip掉。今集《人中之龍7》難得引來了新一批的玩家，不如就來「正面勝負」，嘗試挑戰玩看看。以下就同大家提供一些簡單心得：

選擇玩花牌或株牌

首先講講遊戲中花牌與株牌兩者的分別，基本上花牌因為要認圖，所以學習時間會長一點，但是當認識後遊玩會有很大的樂趣，也是令人玩上癮的小遊戲。而株牌在遊戲中就使用「おいちょかぶ」的玩法，是類似21點的簡單賭博遊戲，運氣成份較重，不用記什麼已可快速上手，一開始便可挑戰最高級高賠率。而邪道小技方面，花牌在3局完結的結算前，任何時候都可以按Touch Pad中斷而不輸錢，非常方便。而株牌每局就快上快落，但連續不幸輸光的話也可以Save/Load大法。

玩花牌及株牌可交換占卜師的純金球，以及部份最強武器素材的銀蛾及銀蝴蝶

花牌可以隨時中斷不扣錢，立於不敗之地

花牌超入門簡易攻略：

花牌簡單而言便是搶好牌的遊戲，讓自己能成立牌型得分、以及阻止對方成立牌型。每回合從手牌上與公用牌配上，是相同的「月份」牌便可以「吃」，而12種植物也代表12個月份，所以就是梅花吃梅花、櫻花吃櫻花、柳樹吃柳樹如此類推，看熟了類型便可。在出牌之後會自動從公用抽一張新牌，如果也有相同月份的便會自動再「吃」，然後回合完結輪到對手。所以最基本就是每回合都盡量「吃」，一方面要搶走重要的牌，另一方面亦要將手持的重要牌吃掉配對，一來避免將重要的牌讓了給對手，二來吃了的牌才會計分，手持好牌輸了就得不償失。當熟習了玩法後，才慢慢學習觀察對手牌、推敲公用牌不遲。

遊戲內的功能已很方便，能讓你輕鬆學會花牌

因為《人中之龍7》遊戲中的花牌，選牌時已經幫你自動篩選了可以「吃」的牌，所以整體流程都是超級方便，新手甚至可以暫時不記月份而逐張移動試試。花牌的牌分為12個月，每月4張牌合計48張。當中有4種的卡牌分類，而且有非常大的重要度差別，分別是5張「光」牌、9張「種」牌、10張「短冊」及24張「粕」(佳士)。

日本傳統花札，1至12月由左至右、上至下列出

超入門記憶法：

5張「光」

極為重要務必記下的圖像，幸好5張的特徵都算明顯及特別，注意「櫻上幕」是有張幕在下半便可以。留意當中有個人仔的「柳間小野道風」無法組成牌型「三光」，組四光時亦是較低級的「雨四光」，所以重要度比其他4張稍低。

9張「種」

「種」也算是很易記的一種，因為當中有6張都是動物，而1張是有蝴蝶，很簡單已可認出7張。不過最重要的其實是第七張的「菊上盃」，菊花葉上有個像酒杯的物體，務必記下並第一時間奪取。而第3張是「蒲間八橋」，記下菖蒲花下有小橋便可。因為有牌型「豬鹿蝶」的關係，萩間豬、楓間鹿、牡丹蝴蝶此三張重要度亦高。

10張「短冊」

短冊方面可以說是最易記的一類，因為都是像符籤的東西，分別只是顏色以及有沒有字。留意它們的叫法有別，紅色有字的稱為「赤短」、紫色稱為「青短」，而紅色無字的就稱為「短冊」。牌型也是「赤短」及「青短」高分，牌型「短冊」又可任意5張，故此紅色無字的重要度稍低。

其他24張「粕」(佳士)

其他24張的「粕」(佳士)圖像都是無特徵的植物，或者是那張整張紅黑色的「柳雷雨鼓」。初入門的話可以暫時不記，統一視為無特徵植物 = 佳士便可。十張粕可組出「佳士」牌型，如果手牌比對方輸很多，有時組出來立即「不叫牌」也可以小勝大。

全盤了解後，抽出五光不是夢

最易食糊牌型：

月見酒（５分）每局優先目標，手持菊牌特別要注意出手時機

花見酒（５分）每局優先目標，手持菊牌特別要注意出手時機

三光（６分）出現機率比較低，如再上有四光、雨四光及五光

豬鹿蝶（５分）

青短（５分）

赤短（５分）

短冊（１分+n）

佳奈（１分+n）

佳士（１分+n）

任何１０張佳士牌，之後每張+1分

旬（4分）

集齊該局月份的4張牌

遊戲內的說明牌型：

+ 5 + 4 + 3

花牌超入門策略：

在日本花牌有很多種不同的規則玩法，而因為最易得分的「花見酒」及「月見酒」的牌型，在《人中之龍7》遊戲中是受到認可，所以尤其以這兩個牌型最易及多分，其次是「豬鹿蝶」、「赤短」、「青短」及「三光」。只要認清最重要的牌來搶，以及盡快將手持重要的牌吃出，如是者也可輕鬆玩嬴遊戲中的初級至高級的電腦（最高級則較難，要思考對手及局勢）。在成功組出牌型後，「叫牌」是繼續遊戲，而「不叫牌」是完結此局，也可以視為「截糊」的功能。因為遊戲到後半很易組出「佳士」，如果已組了5分牌型，手頭上已再沒好牌，不妨快快結算以免本來嬴都變輸。

高級電腦的倍率是分數X70，勝率高也好賺，練到差不多，有信心再上最高級電腦，分數是X100

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株牌超入門簡易攻略：

株牌方面運氣成份就更加重，有點像21點不過多小小追加規則。4組玩家分為1個莊家及3個閒家，留意莊家是在左上角，而閒家是從四組牌中選一組。同21點一樣在兩張牌之後可以「亮牌」或「再一張」，莊家亦是與3名閒家對賭。目標就是翻出卡牌後，合計加算數值的個位數最接近9便嬴。而特別規則方便遊戲內都有明確說明，例如莊家持有「1」及「9」便型成「玖壹」、閒家如持有「1」及「4」便型成「肆壹」等等，不過出現的機率頗低，了解過便可不用太在意。

株牌比較看運，玩最高級賭1000點，點數快上快落

４名玩家輪流當莊家，當成為莊家時，要注意是有兩次對決機會。可以在2將牌時以「亮牌」，自由選擇閒家對手來先對決。然後可以按手掣X退出，選「再一張」抽多張牌再挑戰其他閒家。

做莊時有自由的挑戰及抽多張才挑戰權

遊戲內說明：