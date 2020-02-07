《猛禽暴隊：解瘋小丑女》極速影評：比看《自殺特攻》更浪費時間

對於《猛禽暴隊：解瘋小丑女》（Birds of Prey），相信一般人未入場前都跟我一樣想著三件事：「睇小丑女有幾索、有幾打得、有幾瘋狂！」但在109分鐘完結後，發現三個願望全數落空，更另外增添三份情緒：「睡意！無奈！憤怒！」令人對DC超級英雄電影再失望多一次…… 【注意：以下內容含輕微劇透】 （文：永高／編：胡劍威）

小丑女有幾索？

毋庸置疑，Margot Robbie絕對是性感尤物，從2016年的《自殺特攻‬：超能暴隊》中的曇花一現令人難忘，也因此造就了這次獨立成章的電影誕生。但在今次《猛禽》中，Margot不要說裸露鏡頭，就連一個性感Pose也沒有，甚至連《香港小姐》那種讓人幻想一下的泳裝環節程度亦欠奉。不知道是DC想令小丑女變得老少咸宜？還是首次執導超級英雄電影的華裔女導演閻羽茜認為性感鏡頭並不重要。但她卻忽略了Harley Quinn本應擁有令男性觀眾認為：「小丑女造型＋Margot Robbie＝性感超索」三位一體絕不可分割的概念。如今只好說，要看Margot的千嬌百美揀《從前有個荷里活》更適合，想看演技則有《冰之驕女》，Margot的嫵媚與演技在《猛禽》中一律不存在！

《猛禽》中Margot連一個性感Pose也沒有，甚至拍得她很醜……

小丑女有幾打得？

如果你喜歡看Popcorn Moive，大概跟我一樣也練就了一套功夫，就是即使文戲有多不合邏輯有多冗長，只要捱到打鬥部份亮麗悅目，即使看到幾疲憊也會醒一醒。但《猛禽》的動作場面既不華麗也無特色，節奏時快時慢雜亂無章，最慘是很多明顯使用替身的場景令動作不連貫，小丑女這一秒連環掃堂腿很打得，下一秒卻像中了七傷拳反應遲緩。如果最尾一場滾軸溜冰大戰算是整齣戲最有睇頭的話，只好說港產片一早玩過而且玩得更癲：80年代《奇謀妙計五福星》成龍便曾以滾軸溜冰玩命捉著私家車飄移火花四濺，令人至今依然難忘。80年代港產片竟可完勝荷里活今天千萬製作，只好說《猛禽》這一幕點子尚算不俗但並無新意，而且捉到鹿不懂脫角。即使不以滾軸溜冰一幕比較，整齣電影的動作場面也乏善足陳。

小丑女有幾瘋狂？

原著中Harley Quinn是一位性格非常複雜多面的角色，她擁有高度智慧與才能，既是葛咸市大學體操冠軍又是阿卡漢精神病院心理醫生，但就在治療Joker（小丑）期間受其引誘唆擺，從此無法自拔迷戀上他。這並非一宗「瑞士山區肺」呃阿婆的騙案，而是一場雙方都擁有高度心智以至走向極端偏峰的精神心理戰。當然本來小丑女的角色是用來側寫小丑內心扭曲如何強大，連心理醫生都可以征服。但作為被征服的小丑女，她所膜拜的是小丑哪一方面人格？她長期受小丑精神及肉體虐待後，精神狀態有多不正常？這些最值得塑造的角色性格，在《猛禽》中都被通通拋卻，小丑女淪為只會伸脷扮鬼臉路過打人兩棍的平庸古惑女，陳浩南的細細粒也比她立體得多！

《猛禽》的小丑女，極其量只是失戀後到酒吧喝兩杯便裝瘋扮傻大吵大嚷的Little Bitch，跟原著的Harley Quinn那真正黑暗面與瘋性失之千里。再舉一例，戲中演Black Mask的奸角Talon Reid，為了要表現自己比小丑女更瘋，三不五時就會發出尖聲怪叫，這種非常敷淺的「瘋狂」演繹，只讓人聯想到李麗蕊頒發「新城勁爆流行榜頒獎禮」時發出的叫囂。只好說導演閻羽茜除了不懂（叫演員）賣弄性感，更不懂「瘋狂」為何物。

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+ 10 + 9 + 8

後記：《猛禽》像延伸《自殺》爛的一面…

苦撐到離場時我感到睡意、無奈、憤怒集於一身：「睡意」來自整齣電影都在以一條平得不可再平的直線發展，沒有高潮起伏，緊張程度到中段隨著期待消退更是每況愈下。

「無奈」是因為小丑女原著本是一個背景很豐富很立體的角色，導演卻完全將原有的設定視若無睹，建立了一個只具空殼的女主角，其餘像女獵手Huntress、金絲雀

Black Canary、女幹探Montoya、扒手Ali等配角都一律面目模糊，雜牌軍的組隊感比落樓下3on3打波更支離破碎。

「憤怒」是上映期間正值武漢肺炎高峰期，誇張一點說觀眾都是冒著生命危險走進戲院，結果看完後卻說不出109分鐘內有哪一幕比較深刻、有哪一個場景值得稱讚，強差人意的巨大落差，內心滿腔鬱結嗟怨都被口罩硬生生反彈回肚內無處宣洩。

只可以說，2016年的《自殺特攻‬：超能暴隊》中的小丑女造就了一次美麗誤會，就像《唐伯虎點秋香》中伯虎第一次看見秋香也覺不甚了了，直至大量醜女出現再回眸才覺秋香美得驚世駭俗。如今Margot Robbie正是秋香，而《猛禽》就像《自殺》一樣，成為那群醜女的2020年版延伸，看到我想「自殺」！