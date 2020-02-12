《女神異聞錄5 亂戰：魅影攻手》Persona 5最新作中文版6月推出

SEGA Games 宣布廣受喜愛的《女神異聞錄》（Persona）系列最新作品《女神異聞錄5 亂戰：魅影攻手》（Persona 5 Scramble The Phantom Strikers）將在 2020 年 6 月 18 日在香港、台灣、韓國以及東南亞正式發售，本次將同步推出 PS4 與 Nintendo Switch 版。

全世界累積出貨超過 320 萬套的《女神異聞錄5》將以眾所期待的動作 RPG 之姿回歸！本作以日本各地為舞台，由女神異聞錄團隊與 ω-Force 攜手開發，全新的最強組合將獻上這款華麗、爽快且新潮的動作 RPG。

故事背景

轟動社會的精神失控事件落幕後約半年，「心之怪盜團」的成員們與主角踏上了各自的道路。這個暑假，他們在秘密基地四軒茶屋的盧布朗咖啡店再次齊聚一堂。正當一行人計畫去露營、旅行，雀躍地迎接愉快的暑假時，外出採買的主角、龍司和摩爾加納竟因為某種因素，不小心闖入了像是殿堂的認知異世界。

在那個不尋常的異世界裡，陰影們受到被稱作「王」的主人的命令，奪走闖入者的心願。難道殿堂又復活了？精神暴走事件不是落幕了嗎？追查謎團的同時，為了讓想實現扭曲慾望的大人悔改，怪盜團再次集結，並加入新血！一行人搭乘露營車尋訪日本各地，挺身解決新的事件。

主要角色介紹

主角（CV：福山潤）

本作的主角，高三生。被捲入在東京發生的精神失控事件，人格面具能力因此覺醒。與夥伴組成了「心之怪盜團」，矯正腐敗大人們的扭曲內心，讓充滿陰謀的大事件得以解決。事件落幕後回到了老家，後來又趁暑假再次造訪東京的四軒茶屋。

行動代號是 JOKER。使用匕首戰鬥，機動性與攻擊力高，是怪盜團裡唯一能自由切換人格面具的人，同時也是會施展多種技能來攻擊敵方弱點的全才。普通攻擊也能善用搭配來衍伸出各種屬性攻擊。初期的人格面具是亞森，擅長咒怨系的技能。

蘇菲（CV：久野美咲）

主角在涉谷的異世界裡遇到的神祕少女。貌似已喪失記憶，只記得自己的目的是「成為人類的好朋友」。經常做出許多誇張的行徑，一心只想「成為人類的好朋友」，為了達成這個目標而努力支援、協助主角一行人。會使用類似人格面具的能力，也可以和陰影戰鬥。目前連她為什麼會出現在異世界裡都不清楚，是個謎團般的存在。

行動代號是 SOPHIE。使用溜溜球戰鬥，擁有可迅速攻擊大範圍內敵人的身手，還可使用「Blaster」進行槍攻擊。另外還能學習許多回復技能來輔助夥伴。戰鬥時會把衣服拉長蓋住頭部，髮型也會改變。類似人格面具的漂浮物體叫做匹托斯。可施展祝福系的技能與同性質的招式。

長谷川善吉（CV：三木真一郎）

辦案手段高明的公安警察官，原任職於京都府警察局，後來奉命調派，現在隸屬警視廳公安部。目前正在調查發生在日本各地、俗稱「悔改事件」的精神失控事件的真相。搜查本部已認定「悔改事件」與心之怪盜團有關，善吉因此奉上級命令去嘗試接近怪盜團。個性捉摸不定、冷酷的他會為達目的不擇手段。目前還不曉得他真正的意圖，無法判斷是敵是友。

TOWN：澀谷

澀谷，流行與次文化的重鎮，年輕人的聚集地。以時尚的打扮與歌曲爆紅的柊愛麗絲有時會在時裝大樓「澀谷705」舉辦活動。

DUNGEON：澀谷

澀谷化身成了主角一行人誤闖的異世界。聳立在正中央的是變成城堡的澀谷 705 大樓，愈靠近大樓，街道的變化愈顯著。異世界澀谷的氣氛既可愛又恐怖，到處都有阻擋入侵者的陷阱與機關，陰影的戒備也相當森嚴。在這裡有時得偷偷摸摸，有時則需大膽交鋒。打倒陰影、跨越陷阱、破壞機關，前往異世界澀谷中心的王城—澀谷 705 吧！

BATTLE＆OTHER

本作不僅主角（JOKER），含新角色蘇菲在內的其他怪盜團成員都可以直接操作（除了NAVI）！ 除了使用人格面具的攻擊，本次還內建了攻擊弱點的 1more、總攻擊等具 P5 特色的系統。除此之外，遊戲裡還有人格面具合體、購買裝備、新系統「BAND」等要素可充分享受培養角色的樂趣。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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