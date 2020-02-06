《碧藍幻想Versus》正式發售　RPG、格鬥兩種模式新手老手都適合

SEGA Games 宣布，由 Cygames, Inc.企劃製作、Arc System Works 開發的 PS4 專用對戰格鬥遊戲《碧藍幻想 Versus》（Granblue Fantasy: Versus 以下簡稱《GBVS》）於本日開始發售。還有，同樣於 2 月 6 日起一同發售「色彩組合包 1～3」，可透過此 DLC 追加內容來取得全部 11 名角色的各種追加色彩。

關於《碧藍幻想 Versus》

《碧藍幻想 Versus》是由 Cygames, Inc.企劃製作、由對戰格鬥遊戲龍頭的 Arc System Works 所開發的對戰格鬥遊戲。 以 3D 來呈現《碧藍幻想》人氣角色們使用技能、奧義等美麗的演出，除了希望能吸引《碧藍幻想》正篇粉絲在 PS4 平台上享受全新體驗之外，也為了將《碧藍幻想》世界的魅力傳達給尚未玩過正篇的玩家，因此團隊帶著無比的堅持來進行開發。

+ 14 + 13 + 12

此外，本作品搭載了兩種模式，一種是遊玩原創劇情的同時也能培育角色的「RPG 模式」，另一種則是玩家之間能享受互相洞察對手行動的深奧對峙的「VS 模式」。而在 RPG 模式中，無論是本地連線 ／離線皆可支援 2 人同時遊玩。兼具了不擅格鬥遊戲的玩家們也能暢玩的低門檻以及老手玩家亦可享受的高競技性。

戰鬥旅程在 PS4 上踏上全新的舞台，在天空世界展開的新冒險以及熱血的戰鬥等著迎接各位的到來！

故事劇情

在《GBVS》中所描述的是《碧藍幻想》故事中的全新篇章。由於天空世界中各處發生著「某種異變」，導致葛蘭陷入必須與昔日夥伴交戰的事態。為了找出混亂擴大的原因，以及奪回失去的夥伴，騎空艇格蘭賽法號將航向異狀環生的天空世界。

《碧藍幻想 Versus》開場影片

「第一季角色套票」＆「色彩組合包 1～3」於本日起開始發售！

除了 5 名第一季的 DLC 追加角色於日後依序發布後可立即使用外，還可獲得大廳碧藍小角色與各種特典的「第一季角色套票」；以及可獲得初期登場的 11 名角色追加色彩的「色彩組合包 1～3」，已於本日起開始發售。

【第一季角色套票】

＊收錄內容 ・第一季追加角色「黑衣男子」、「娜魯梅亞」、「索利茲」、「吉塔」、「？？？」※僅「黑衣男子」於 3 月上旬遊戲更新以後，可在 RPG 模式過關後解鎖。 ・上述5名角色的大廳碧藍小角色（各1種） ・上述5名角色的「碧藍幻想」用的特典（各1種）※購買後將會追加至「序號確認畫面」 ＊購買特典 ・大廳碧藍小角色「碧（力量強化型）」

【色彩組合包 1】

＊收錄內容 ・追加色彩全部共44種（全11名角色的各種追加色彩：No.5～8） ※在RPG模式內（雜貨屋榭洛）也可獲得，因此在購買時請留意 ※本追加內容內的商品沒有單獨販賣 ※若要使用本追加內容，需先購買個別發售的製品版遊戲光碟或先從PlayStation®Store購買遊戲的製品版及完成最新的網上更新。

【色彩組合包 2】

＊收錄內容 ・追加色彩全部共55種（全11名角色的各種追加色彩：No.9～13） ※本追加內容內的商品沒有單獨販賣 ※若要使用本追加內容，需先購買個別發售的製品版遊戲光碟或先從PlayStation®Store購買遊戲的製品版及完成最新的網上更新。

【色彩組合包 3】

＊收錄內容 ・追加色彩全部共55種（全11名角色的各種追加色彩：No.14～18） ※本追加內容內的商品沒有單獨販賣 ※若要使用本追加內容，需先購買個別發售的製品版遊戲光碟或先從PlayStation®Store購買遊戲的製品版及完成最新的網上更新。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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