【高達料理】《機動戰士高達》（機動戦士ガンダム）紅足40年，fans日常生活都離不開Gundam，連煮食都要以高達做主題；日本一個家庭全家也是高達迷，媽媽為家人喜好，特製與高達有關料理，放上Twitter後網民大讚，造工超越Gundam Cafe的料理！

Twitter上「千葉県のゴールドスモー」（@Chiba_SUMO）是一個全家人都是高達迷的戶口，最愛玩《機動戰士高達Extreme VS. Maxi Boost ON》及經常製作日式料理上載相片，趁上星期日本「節分」（立春，農曆廿四節氣之首）傳統上都會吃「惠方卷」習俗，媽媽這次一反傳統不是製作巨型手卷，而是以馬沙專用紅彗星機械頭外型的特盛吞拿魚壽司！先來看看其節分高達料理傑作：

以蘿蔔（大根）雕刻的RX-78高達，與馬沙激戰後斷臂削頭的名場面誕生！【點圖放大】

早前（2月6日）的另一道料理：紅米咖哩飯，便是以馬沙專用魔蟹形象製作，配以豆苗蔡沙律、背部推進器及蟹爪以魚肉腸製成，紫菜填充黑色部分、捲起製成魔蟹手臂，最畫龍點睛是以午餐肉雕刻的魔蟹身軀！【點圖放大】

這次馬沙專用紅彗星製成的「惠方卷」，日前「千葉県のゴールドスモー」上載Twitter時，以「うちの夜飯が凄い 親に感謝」（感謝媽媽，我的晚餐很棒）為題上載，雖然未有透露製作材料，憑相片辨認就是日本人最愛的吞拿魚生魚片加上紫菜填充氣喉、眼睛及排氣口黑色部分，頭頂的紅彗星角以紅蘿蔔雕刻而成，配搭HG紅彗星模型，鬼斧神功，有個高達迷的媽媽孩子像個寶！【點圖放大】