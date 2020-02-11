【高達料理】《機動戰士高達》（機動戦士ガンダム）紅足40年，fans日常生活都離不開Gundam，連煮食都要以高達做主題；日本一個家庭全家也是高達迷，媽媽為家人喜好，特製與高達有關料理，放上Twitter後網民大讚，造工超越Gundam Cafe的料理！
Twitter上「千葉県のゴールドスモー」（@Chiba_SUMO）是一個全家人都是高達迷的戶口，最愛玩《機動戰士高達Extreme VS. Maxi Boost ON》及經常製作日式料理上載相片，趁上星期日本「節分」（立春，農曆廿四節氣之首）傳統上都會吃「惠方卷」習俗，媽媽這次一反傳統不是製作巨型手卷，而是以馬沙專用紅彗星機械頭外型的特盛吞拿魚壽司！先來看看其節分高達料理傑作：
夜飯できたと思ったら出てきたのがガンダムだった pic.twitter.com/pmQTmlRtbk— 千葉県のゴールドスモー (@Chiba_SUMO) February 11, 2020
以蘿蔔（大根）雕刻的RX-78高達，與馬沙激戰後斷臂削頭的名場面誕生！【點圖放大】
早前（2月6日）的另一道料理：紅米咖哩飯，便是以馬沙專用魔蟹形象製作，配以豆苗蔡沙律、背部推進器及蟹爪以魚肉腸製成，紫菜填充黑色部分、捲起製成魔蟹手臂，最畫龍點睛是以午餐肉雕刻的魔蟹身軀！【點圖放大】
あのザクの寿司を皆さんがいいねしてくれたのを母親が凄く喜んでて、今日帰ったらカレーにズゴック入ってた pic.twitter.com/TSKpl1xzyW— 千葉県のゴールドスモー (@Chiba_SUMO) February 6, 2020
這次馬沙專用紅彗星製成的「惠方卷」，日前「千葉県のゴールドスモー」上載Twitter時，以「うちの夜飯が凄い 親に感謝」（感謝媽媽，我的晚餐很棒）為題上載，雖然未有透露製作材料，憑相片辨認就是日本人最愛的吞拿魚生魚片加上紫菜填充氣喉、眼睛及排氣口黑色部分，頭頂的紅彗星角以紅蘿蔔雕刻而成，配搭HG紅彗星模型，鬼斧神功，有個高達迷的媽媽孩子像個寶！【點圖放大】
うちの夜飯が凄い、、、親に感謝🙇 pic.twitter.com/jjHm7WtEyg— 千葉県のゴールドスモー (@Chiba_SUMO) February 3, 2020