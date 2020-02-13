《生化危機》Ada 最神似 cosplay 多圖睇　 Netflix 版最佳選角？

早前，網上傳出 Netflix 將會在今日開拍《生化危機》（Resident Evil／Biohazard）真人版劇集，故事將會設定在發現 T 病毒的 26 年後。雖然目前未知《生化危機》遊戲內的角色會否在劇集中全數登埸，亦未知選角情況，不過在玩家心中人氣極高的 Ada Wong 真的不能缺席。而以下介紹的俄羅斯 coser，就非常勝任 Ada 一角。

Ada Wong 最神似 cosplay

來自俄羅斯的 coser「mightyraccoon」飾演《Resident Evil RE：2》的 Ada Wong，性感的紅色緊身裙特工服，不只 Leon，更俘虜了眾玩的玩家。「mightyraccoon」和攝影師「nikolay_photo」合作拍攝的這一輯 cosplay 相，除了造型外，連埸景的還原度都很高，簡直是以假亂真的等級。

（《Resident Evil RE：2》遊戲截圖）

（nikolay_photo 圖片）

獨立看「mightyraccoon」的 cosplay 相片，也難以一下分辨出是遊戲美術圖，還是真人。把遊戲圖和 cosplay 作比較時，更令人驚嘆這輯相的還原度之高，就連遊戲的緊張氣氛都能呈現。如果「mightyraccoon」演出 Netflix 真人版劇集中的 Ada，粉絲應該沒有什麼可以挑剔的地方。

▼▼放大下圖欣賞「mightyraccoon」的 cosplay 有多高質▼▼

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「mightyraccoon」Instagram（按此進入）