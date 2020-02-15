BBC踩過界出Game搞邊科？免費多人手遊《Nightfall》冇廣告冇課金

英國廣播公司（BBC）最近推出了一款原創IP的全新手機遊戲《Nightfall》，鎖定年輕族群，目前只限英國地區免費遊玩。BBC對遊戲領域的大膽嘗試，也顯示這家公共媒體如何重新看待當代電子遊戲的變化。

《Nightfall》是多人線上合作的跨平台手機遊戲，由總部位於倫敦的工作室Goodboy Digital負責開發，可以使用瀏覽器、iOS、Android和Amazon裝置遊玩。遊戲中玩家要彼此合作，保護夢想，擊敗惡夢和敵人。《Nightfall》為非營利的免費遊戲，沒有廣告、微交易和戰利品箱。

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《Nightfall》是在BBC非營利模式下推出的產品，自然和一般的手遊有所不同。BBC在一份聲明中說，《Nightfall》的設計目的是讓「年輕玩家和朋友在安全的遊戲環境下團結在一起。」BBC表示：「創造正向、安全的遊戲體驗是《Nightfall》的核心，為了保護玩家，遊戲中不會有戰利品箱、廣告和微交易。」為了創造安全的社交空間，BBC也把遊戲中的交流侷限在預設的表情符號。

BBC負責兒童遊戲的資深專案經理Will Storer表示，《Nightfall》讓BBC看到更廣泛的產業可能性。BBC參與這項專案的動機之一，是為了找到那些不常看電視、也不聽廣播的新受眾，並且把品牌帶進未來的新使用者和孩童族群。

Storer接著說，正是因為BBC沒有獲利需求，所以可以依照自己的方式來決定遊戲怎麼玩。不過當然也要看成效，玩家數、遊玩時間和遊玩頻率都是KPI。BBC可運用手遊常見的挑戰任務、季節更新，或是不涉及課金、也沒有pay-to-win要素的遊戲商店，來維持玩家參與程度。對於Storer和BBC來說，關鍵還要避免「太過農」的遊戲設計。因為市場常見的「農」手遊，玩家往往要花費大量時間或課金。

BBC將來是否會繼續發行《Nightfall 2》，或是更擴大遊戲這塊市場？目前尚未得知，但是公共廣播媒體開啟了一條全新的路線，準備探索將來的年輕使用族群。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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