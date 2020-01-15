PS5 Logo 太有「創意」激發網民改圖　幫 Sony 設計後幾代圖像

Sony索尼互動娛樂（SIE）日前在美國消費性電子展（CES 2020）正式發表 PlayStation 5 的主機Logo，而Logo的設計也在網路社群掀起熱議。

基本上，就是一如既往地簡潔乾脆。Reddit上也有網友貼心整理岀PS2～PS5的Logo比較：

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這些主機Logo最大的不同，就是每一代的「數字」換了（廢話！），不過也因為這樣的「創意」，網路上出現各種與PS5相關的哏圖、影片，PS5的Logo瞬間成為熱門迷因，被網友們大量的轉發流傳。

▼▼▼即睇各種哭笑不得的PS5 meme，仲有PS6-9 Logo...▼▼▼

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▼▼▼相關圖輯：萬眾期待的PS5近月已有不少情報流出，詳情可看以下圖片▼▼▼

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更多詳情可看：PS5新傳聞整合：向下兼容PS至PS4遊戲 3月預購 外形再有變化！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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