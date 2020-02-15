Division 2／全境封鎖2：紐約軍閥DLC重回曼哈頓　送直升Lv30道具

《全境封鎖 2》（The Division 2）全新劇情資料片《紐約軍閥》（Warlords of New York）將在 3 月 3 日於 PS4 / Xbox One / Uplay / Epic Game Store 平台推出。玩家將重回一代病毒爆發的紐約市，獵捕前特工亞倫．基納及他麾下的四位幹部，在曼哈頓下城展開全新的戰鬥。

在《全境封鎖 2：紐約軍閥》中，國土戰略局特工們將對叛變的前特工亞倫．基納展開終極獵捕行動。基納以及他的叛變特工網路現在嚴重威脅到文明的復甦重生。為了追捕基納，特工們將在曼哈頓下城的危險開放世界中行動。

+ 7 + 6 + 5

曼哈頓下城原本是個「暗區」，該區域不久前遭到重創紐約市的颶風侵襲。特工們奉命去探索這塊新區域，每個區域都包含著名地點，例如「雙橋」、「唐人街」和「華爾街」。若想要逮住基納，玩家必須先逐一幹掉與他聯手的叛變特工。每位叛變特工各自都有獨特的背景故事和技能，玩家幹掉他們後將可獲得他們的技能。

隨著《紐約軍閥》一起上線的「版本更新 8」將包含翻新的角色扮演遊戲機制，讓玩家能更方便地查看及管理他們的裝備物品欄。使用者介面也將更新，並總是顯示裝備或武器的各項數值範圍。翻新的部分也包括回歸的「最佳數值」，除提升易讀性，也讓玩家更容易判別某件裝備對他們的配點有無用處；此外，玩家將會看到更合理化的裝備校準系統，不但附帶物品與數值有用程度指示，還可永久將屬性和數值保存在校準站。這些將賦予特工們更多彈性去規劃出完美配點。

開發團隊表示，收集來自玩家社群的意見，針對各種主題導入了核心遊戲強化，例如配點多元化、裝備合理化以及更有意義的戰利品。此外既有「暗區」也將改頭換面，恢復更簡單的叛變機制，重點在於獎勵玩家與玩家的互動，無論是相互對抗、或是幫助特工伙伴對付強悍的叛變玩家。

隨著資料片上線，玩家的等級上限將提高到 40 級。封頂後還導入無限進程系統「國土戰略局等，以及 4 種可在全遊戲裡使用的新技能。擁有資料片的玩家將能取得全新的裝備和武器。

將導入全新的上市後「季度」內容。每一季將帶來為期 3 個月長的主題遊戲終局活動，會提供一個讓玩家追獵的全新主要目標及其網路，並會以定期間隔讓這些人物登場，且每個人物都有各自的故事和獨特獎勵。第一季將在《紐約軍閥》發售一週後展開。除了「季度獵捕行動」外，這些季度內容也將提供全新的遊戲內行動。

「聯盟」將帶來一系列的挑戰，讓玩家有機會根據他們完成這些挑戰的能力解鎖獎勵。玩家也將會看到回歸的「全域事件」；這些是有時間限制的遊戲內事件，有著套用至整個遊戲的全域修改器，並讓玩家完成指定任務來獲得獎勵。在每一季裡，玩家將可參與各種季度行動或單純地玩遊戲來提升他們的季度等級以解鎖各式各樣的獎勵。

已購買《全境封鎖 2》的玩家可單獨購買《紐約軍閥》PC 版，新玩家則可購買包含主程式和資料片的《全境封鎖 2：紐約軍閥》全新標準版、另售終極版；終極版除了收錄主遊戲程式和資料片，也包含《全境封鎖 2》Year 1 所有內容、機密任務和解鎖所有追加特化職業。

玩家必須晉升至「等級 30」並達到「世界分階 5」才能投身《全境封鎖 2：紐約軍閥》新戰役。因此，各遊戲版本都將提供「等級 30 強化物」讓玩家按照自己的意願使用，以便立刻展開《紐約軍閥》資料片的故事；在完成《紐約軍閥》戰役後，特工們可以自由地快速往來華盛頓特區和紐約市體驗《全境封鎖 2》的完整內容；而預購資料片的玩家也將可免費獲得「等級 30 強化物」並在資料片發售前把他們的《全境封鎖 2》角色直接提升至 30 級。

《全境封鎖 2》第三章「獵殺康尼島」今晚上線

（《Division 2／全境封鎖2》第三章「獵殺康尼島」遊戲圖片）

自2 月 12 日晚間開始，擁有 Year 1 Pass 資格的玩家將可搶先遊玩《全境封鎖 2》Year 1 免費追加內容最終章「第三章 – 獵殺康尼島」；其他所有玩家可自 2 月 19 日開始遊玩。「第三章 – 獵殺康尼島」提供了兩個主線任務、兩個機密任務（只提供給擁有 Year 1 Pass 資格的玩家）、一個全新特化職業「烈焰之牆」，還有新武器和新奇特武器，以及全新好友引薦獎勵。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO