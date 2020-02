Division 2／全境封鎖2：紐約軍閥DLC重回曼哈頓　送直升Lv30道具

《全境封鎖 2》(The Division 2)全新劇情資料片《紐約軍閥》(Warlords of New York)將在 3 月 3 日於 PS4 / Xbox One / Uplay / Epic Game Store 平台推出。玩家將重回一代病毒爆發的紐約市,獵捕前特工亞倫.基納及他麾下的四位幹部,在曼哈頓下城展開全新的戰鬥。