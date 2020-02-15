【PS4伊蘇IX 怪人之夜 攻略】全角色高難度使用心得 實用技能推薦

【PS4 伊蘇IX 怪人之夜 攻略】知名動作RPG遊戲系列伊蘇系列最新作《伊蘇IX -怪人之夜-》中文版已經推出，作為由第一集玩到第八集的系列Fans當然不會錯過，以下送簡單整理六位怪人（即可用角色）的使用心得和推薦技能。

當然用任何角色都可以打通遊戲，而在一般難度下不會感到角色之間除了風格不同外不會有明顯差距；但在Inferno或以上的難度時就會發現角色和技能都有強弱之分，以下簡單整理六位怪人的使用心得和推薦技能，希望幫到想挑戰高難度的朋友。

緋紅之王 / 亞特魯

作為主人有著安定的高性能，不論範圍攻擊還是單體攻擊都十分優秀，普攻和蓄力攻擊（女武神的慰藉）動作也十分流暢，放完技能後再儲SP也相對輕鬆。唯一不太算是缺點的缺點大概就是輸出算不上最頂級。

當學到技能緋紅鐮刀後亞特魯簡直有如鬼神，這招範圍大動作快攻擊力也相當高，基本上對雜卒一招就能收割，打不死就再放一次。而最終技能紅雀爆擊更是遊戲中最高威力的技能，而且因為射程非常長的關係，對付強敵也可以在射程外擊破，對Boss時則可以保持安全距離攻擊不用埋用。唯一可惜的是這招施展時間也很長（施放激光期間全程站立），因此輸出上不及其他角色的最終技能。對強敵/Boss時如果成功觸發FlashMove/FlashGuard，建議連打動作最快的「災厄連擊」來達到最大傷害。

一個紅雀爆擊就可以5~6000的傷害，如果不是動作長就會是外掛級技能了

推薦技能：緋紅鐮刀、紅雀爆擊、災厄連擊

白貓 / 琪莉西亞

一開始加入時可能會覺得她有些弱，因為攻擊範圍細攻擊力也低；但到中後期學到新技能後就會成（個人認為）遊戲中強的角色。三頭獸連擊和雷格魯斯強擊稱得上是本作中最強技能：威力高範圍大動作更是極快，在一次FlashMove/FlashGuard中可輕鬆連打4~5次造成極大傷害；配合無限SP的料理（糖漬蘋果 / 蘋果批）更是可打出毀天滅地的火力，秒天秒地秒Boss都不是問題。

看白貓輕鬆3分鐘擊殺Inferno難度隱藏Boss：

【PS4伊蘇IX 怪人之夜 攻略】隱藏Boss開啟條件&簡單3分鐘擊殺法

不單火力猛，白貓先天奔跑速度比其他角色快，還有流星踢、迅捷滑步等快速位移的技能，貼身打完一波後也能迅速拉開距離迴避敵方反擊，連機動力也勝人一籌。強，強無敵。

推薦技能：雷格魯斯強擊、三頭獸連擊、迅捷滑踢

蒼鷹 / 克雷德

雖然很有型但很遺憾地在高難度中是最弱的角色，招式幾乎全為突刺，被雜魚包圍的時候稍難清理，高威力的技能如xx突刺 xx連擊等都附帶奇怪的突進，有時想打距離較近的目標反而打不到。最終技能暴雨連擊雖然很華麗但是就算全彈命中，傷害也不算高。唯一是FlashMove/FlashGuard中連打疾風突刺能打出不錯的傷害，但始終比不上白貓或猛牛的火力，相當殘念。

推薦技能：疾風突刺、殘殺刺擊

人偶 / 亞涅莫那

和主人公亞特魯一樣是斬屬性，人偶比較傾向中距離遊鬥，有不少強力的放射系技能。剛入隊時就已能使用的技能人偶號令非常強力，威力高範圍快施法快還有射程，吃糖漬蘋果然後連打人偶號令幫我渡過了很多難關。

另外值得一提技能瑪瑙割裂者，表面上是一記普通的橫斬，但如果能以刀刃的部份命中敵人就能打出極高的額外傷害，單以威力/SP比例計算的話屬於遊戲中頂尖水準；而且判定範圍其實也不算太難掌握，習慣後幾乎可以100%命中。這招可以一擊打倒大多雜魚，對Boss時也因為起手不慢的關係，就算沒有發動高速閃避/防禦也很容易在看準Boss硬直時偷2~3刀打出很不錯的傷害。

在50級時一次成功的瑪瑙割裂者已可打出1500~2000的傷害，相當強力

最後不知道是心理作用還是真的設定上有微細不同，個人使用人偶（以及白貓）時的高速閃避/防禦的準繩度遠高於其他角色，常常打Boss時亞特魯沒擋好被Boss一擊收掉，但換人偶出來後就可以很順利地打到尾。

推薦技能：人偶號令、瑪瑙割裂者、懲戒抽擊

猛牛 / 尤法

本作中攻擊力最高的角色，但因為招式動作慢的關係，實際輸出並不比其他角色高很多（當然也是高）。在普通難度因為她攻擊範圍很大的關係會十分方便，但來到Inferno或以上的難度時，就往往因為攻擊/技能動作慢的關係而在出招期間被攻擊（雖然使用技能期間有減傷但因為Inferno敵人的攻擊實在太痛所以還是很易死）。

輸出方面因為大部份招式動作都很長較難連打大量技能打出爆發，早期可以選擇連打蠻牛之角（石柱）和英勇颶風（垂直轉），後期可用泰坦撈擊和水牛衝鋒這全遊戲威力最強的技能來輸出。唯一是要注意水牛衝擊如果連打太快會取消掉最後威力最強的揮擊，因此記得等她揮出鐵鎚後才再使出水牛衝鋒。不是不強，只是有點難用，需要一些適應。

就算沒裝提升技能傷害的飾品，一個水牛衝鋒要打三四千傷害也很簡單。

推薦技能：水牛衝鋒、泰坦撈擊、蠻牛之角

叛教者 / 祖爾

維持了由伊蘇7開始遠距離角色必強的傳統，畢竟在ARPG遊戲中射程遠就是優勢，而且叛教者的攻擊力在6個怪人之中也算上乘，除了HP和防禦低之外真是沒什麼可以挑剔，啊大概就是其Extra Skill的判定十分詭秘，經常都原因不明地打不中，不要太依賴比較好。

最值得一提是他的蓄力攻擊是有射程的範圍攻擊，用來儲SP是一流，而且今集在施放技能期間也可以蓄力，操作得宜便可以放技能（同時蓄力）->技能放完後馬上用蓄力攻擊回復SP->再放強力技能的循環。

技能基本都上放出系和飛行道具，死靈咒縛性能極佳，威力高之餘還有誘導；最終技能惡魔的呢喃威力更強，只是起手較慢，很難說可完全取代前者。腐蝕光線是施展極快的直線貫通攻擊，雖然範圍很細但射程長，清落單小怪或是高速閃避/防禦後連打此招對Boss/強敵輸出也是十分強力。至於黑洞因為起手太慢的關係，並不是特別實用。

推薦技能：死靈咒縛、惡魔的呢喃、腐蝕光線