《FF7 Remake》最新惡搞：小陸行鳥新造型變身龍珠超級撒亞人

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【FF7 Remake】Square Enix 預計於 2020 年 4 月 10 日在 PS4 上推出重磅大作《Final Fantasy VII Remake》，近日不僅曝光 5 分鐘片頭影片讓玩家大喊「真香！」以外，新的角色與召喚獸情報也於 2 月 14 日的時候一併公開，但其中公開的召喚獸「小陸行鳥」（コチョコボ）與寶石獸「卡邦庫爾」（カーバンクル）的造型卻讓部分玩家不能接受？

按圖看看「小陸行鳥」和「卡邦庫爾」的新造型和眾玩家的惡搞↓↓

+11
+10
+9

自《FF2》開始就一直是系列作品吉祥物存在的陸行鳥，由於是玩家們在冒險中很重要的交通工具，所以深得系列玩家們的喜愛，雖然作為召喚獸戰鬥力較低，偶爾也會有高攻擊力的「胖陸行鳥」出現。由於牠的人氣之高，也曾經推出陸行鳥為主角的衍生作品。

而在《FF5》中初次登場的寶石獸「卡邦庫爾」，是頭上鑲嵌著紅寶石的幻想生物，可以在打敗它後取得召喚的方法，而後就一直是《FF》系列作品中知名的可愛召喚獸之一，每一代的造型雖然都有些許差異，但大體上都是有著大耳朵、修長身體以及蓬鬆尾巴的模樣。

根據本次《Final Fantasy VII Remake》公開的介紹內容，「小陸行鳥」是陸行鳥的幼鳥，別小看牠可愛的外表，牠能夠在戰鬥中使出各種屬性魔法。但實際上看到的小陸行鳥造型卻會讓人聯想到主角克勞德的髮型，也有玩家覺得這根本是賽亞人狀態吧？在官方推文底下的回應中可以看到許多網友惡搞的相關圖文出現。

另一方面「卡邦庫爾」的新造型結合了狗、貓以及狐狸的設計概念，頭上鑲有紅寶石的部分雖然沒有變，但是頭部整體比例變的過大，與過去數代的形象相比實在差太多，也讓部分玩家表示無法接受新版「卡邦庫爾」的造型。

相關圖輯：《Final Fantasy VII Remake》經典片頭重製公開▼▼▼

+12
+11
+10

《Final Fantasy VII Remake》預計在 2020 年 4 月 10 日上市，「小陸行鳥」將會以「Seven Net Shopping」通路的購入特典形式讓玩家們入手取得。「卡邦庫爾」會以「PS Store」早期購入特典的形式讓玩家們入手取得。

相關圖輯：PS4 FF7 remake 1ST 特別版 克勞德 + 電單車 figure實物有相睇▼▼▼

+5
+4
+3
《Final Fantasy VII Remake》經典片頭重製公開　望梅止渴等四月
Final Fantasy VII Remake何以令全球興奮？FF7改變世界的七件事
《Final Fantasy VII Remake》公開登場人物及戰鬥系統最新畫面
晴天霹靂！FF7R Final Fantasy VII Remake宣布延期發售
【TGS 2019】《Final Fantasy VII Remake》公開新主視覺美術欣賞
《Final Fantasy VIII》誕生20周年　十大元素成為1000萬銷量經典
《Final Fantasy VII Remake》公開最新概念美術及遊戲內實機畫面
【Final Fantasy VII FF7 重製版】公布首部曲完結點！猜測總集數

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。