《FF7 Remake》最新惡搞：小陸行鳥新造型變身龍珠超級撒亞人

【FF7 Remake】Square Enix 預計於 2020 年 4 月 10 日在 PS4 上推出重磅大作《Final Fantasy VII Remake》，近日不僅曝光 5 分鐘片頭影片讓玩家大喊「真香！」以外，新的角色與召喚獸情報也於 2 月 14 日的時候一併公開，但其中公開的召喚獸「小陸行鳥」（コチョコボ）與寶石獸「卡邦庫爾」（カーバンクル）的造型卻讓部分玩家不能接受？

按圖看看「小陸行鳥」和「卡邦庫爾」的新造型和眾玩家的惡搞↓↓

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自《FF2》開始就一直是系列作品吉祥物存在的陸行鳥，由於是玩家們在冒險中很重要的交通工具，所以深得系列玩家們的喜愛，雖然作為召喚獸戰鬥力較低，偶爾也會有高攻擊力的「胖陸行鳥」出現。由於牠的人氣之高，也曾經推出陸行鳥為主角的衍生作品。

而在《FF5》中初次登場的寶石獸「卡邦庫爾」，是頭上鑲嵌著紅寶石的幻想生物，可以在打敗它後取得召喚的方法，而後就一直是《FF》系列作品中知名的可愛召喚獸之一，每一代的造型雖然都有些許差異，但大體上都是有著大耳朵、修長身體以及蓬鬆尾巴的模樣。

根據本次《Final Fantasy VII Remake》公開的介紹內容，「小陸行鳥」是陸行鳥的幼鳥，別小看牠可愛的外表，牠能夠在戰鬥中使出各種屬性魔法。但實際上看到的小陸行鳥造型卻會讓人聯想到主角克勞德的髮型，也有玩家覺得這根本是賽亞人狀態吧？在官方推文底下的回應中可以看到許多網友惡搞的相關圖文出現。

另一方面「卡邦庫爾」的新造型結合了狗、貓以及狐狸的設計概念，頭上鑲有紅寶石的部分雖然沒有變，但是頭部整體比例變的過大，與過去數代的形象相比實在差太多，也讓部分玩家表示無法接受新版「卡邦庫爾」的造型。

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《Final Fantasy VII Remake》預計在 2020 年 4 月 10 日上市，「小陸行鳥」將會以「Seven Net Shopping」通路的購入特典形式讓玩家們入手取得。「卡邦庫爾」會以「PS Store」早期購入特典的形式讓玩家們入手取得。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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